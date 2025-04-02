Какие ограничения установлены в новой системе электронной записи в сервисные центры МВД

С 25 марта все сервисные центры МВД начали предоставлять услуги посетителям по предварительной регистрации через новую систему Е-записи. Среди нововведений – полная автоматизация процесса управления и предотвращения посторонних вмешательств.

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Вместе с тем в новой Е-записи действуют ограничения на количество регистраций для получения услуг. Онлайн-регистрация осуществляется на 21 день вперед и количество таких записей лимитировано. Физическое лицо может осуществить 4 регистрации через Е-запись в месяц. Для юридических лиц установлен лимит 4 записи на текущий день.

Регистрация через терминал в новой системе Е-запись происходит день в день, то есть в день обращения гражданин регистрируется в терминале самообслуживания в помещении сервисного центра МВД, и в этот же день получает услугу. Для физических лиц определен лимит регистраций через терминал – 4 в течение месяца. Юридические лица могут осуществить не более 6 регистраций в день.

Нужно заметить, что отмененные записи учитываются в общее количество записей, доступных в месяц для физических и в сутки – для юридических лиц. В случае превышения количества записей на экране выводится сообщение “По указанным данным Заявителя превышен лимит регистраций”.

Лимиты на количество доступных регистраций обнуляются системой автоматически: физическим лицам – с наступлением нового календарного месяца, юридическим лицам – с наступлением новых суток.

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Кроме этого действуют ограничения по интервалу записей на услуги по сдаче экзаменов. Если гражданин не сдал теоретический или практический экзамен, следующая попытка назначается не ранее, чем через десять календарных дней, которые исчисляются начиная со следующего дня после сдачи экзамена.

Учитывая указанное, интервал записи на экзамен составляет не менее десяти дней. То есть если запись осуществлена, к примеру, 1 апреля, то следующую запись возможно осуществить не ранее, чем на 11 апреля. При попытке осуществить запись ранее 10 дней, на экране выводится сообщение “По указанным данным Заявителя превышен лимит регистраций”.

При этом, в случае отмены такой записи по любым причинам – самостоятельно, автоскасування в связи с неявкой или отмены администратором – такое 10-дневное ограничение снимается и возможность повторной регистрации на экзамен возобновляется.

Как происходит отмена записи

Отмена записей может быть осуществлена тремя способами.

Самостоятельная отмена через онлайн-сервис.

Если по каким-то причинам гражданин не может прибыть в сервисный центр МВД для получения услуги, ему нужно отменить свою онлайн-регистрацию. Сделать это можно в системе Е-запись не позднее, чем за 2 часа до времени получения услуги, указанного при регистрации.

Автоотмена в связи с неявкой к рабочему месту администратора.

В таком случае запись отменяется системой автоматически.

Отмена администратором в случае установления обстоятельств, которые делают невозможным предоставление услуг.

Например, в случае, если гражданин обратился для получения услуги с неполным пакетом документов. Также в случае выявления расхождений информации, указанной в записи, со сведениями, содержащихся в документах, в предоставлении услуги будет отказано, поскольку запись в очередь является индивидуальной.

В каких случаях система блокирует возможность записи для получения услуг

Физическое лицо в течение месяца может осуществить 4 онлайн-записи для получения услуг. Если субъект обращения в течение текущего месяца 4 раза регистрировался и не появлялся к рабочему месту, по которому должна была даваться услуга, дальнейшая возможность осуществления регистрации с помощью онлайн-сервиса блокируется.

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Возможность осуществления онлайн-регистрации возобновляется при условии личного обращения клиента в сервисный центр МВД, куда была осуществлена последняя запись онлайн.

Как работает система Е-записи во время воздушной тревоги

Во время объявления сигнала “воздушная тревога” предоставления услуг (в том числе – вызов к рабочим местам) в сервисных центрах МВД автоматически приостанавливается. После объявления сигнала отбоя обслуживание продолжается с той записи, на которой остановились во время тревоги.