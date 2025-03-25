Как работает новая Е-запись в сервисных центрах МВД: видео

Начиная с сегодняшнего дня во всех сервисных центрах МВД работает новая система Е-записи для получения государственных услуг. О ее особенностях рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Александр Малыш.

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Новая система Е-Запись прежде всего направлена на полную автоматизацию процессов. Александр Малыш подчеркнул: "Цель внедрения новой электронной очереди – уничтожение так называемого феномена “бегунков”. Значительный акцент осуществляется на средства защиты информации в системе для предотвращения несанкционированного постороннего вмешательства. В частности, предусмотрена защита от автоматизированных ботов, которые ранее “вылавливали” талоны из системы. Это означает, что теперь больше людей смогут зарегистрироваться для получения необходимых административных услуг".

Александр Малыш рассказал, что граждане могут зарегистрироваться на получение услуг в новом Е-записи как онлайн на 21 день вперед, так и день в день в терминалах самообслуживания. То есть в день обращения гражданин может зарегистрироваться в терминале самообслуживания в помещении сервисного центра МВД, и в этот же день получить услугу.

"Хочу заметить, что запись является индивидуальным, то есть никто другой, кроме получателя услуги не сможет зарегистрироваться. Если будет выявлено расхождения информации, указанной в записи, со сведениями, содержащихся в документах – в предоставлении услуги будет отказано", – отметил Александр Малыш.

Также начальник Главного сервисного центра МВД объяснил, что количество сгенерированных записей для регистрации на получение услуг зависит от нагрузки на сервисный центр МВД. То есть генерация записей происходит автоматически с учетом средней нагрузки на одного администратора. К примеру, в течение рабочего дня администратор осуществляет до 20 регистрационных операций с транспортными средствами. Один экзаменатор в среднем может принять около 15 практических экзаменов. Поэтому для предоставления большего количества услуг обещают провести работу над расширением штата администраторов в сервисных центров МВД.