В Киевской области первый сервисный центр МВД будет работать во время тревог

Большинство сервисных центров МВД останавливают свою работу во время воздушных тревог. По официальным данным, в течение 2024 года на Киевщине прозвучало 664 сигнала воздушной тревоги. Общая продолжительность их составляет 51 день, а это около 1 224 часа.

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Для обеспечения непрерывного процесса предоставления административных услуг с сегодняшнего дня сервисный центр МВД в Софиевской Борщаговке, что в пригороде Киева, начинает обслуживать посетителей в укрытии во время воздушной тревоги. Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Александр Малыш:

“С сегодняшнего дня на Киевщине начинает работать первое укрытие, в котором граждане могут непрерывно получать услуги во время воздушных тревог. Мы не останавливаемся на этом. Планируем расширять количество укрытий, как на Киевщине, так и в городе Киеве, а также в прифронтовых регионах, чтобы предоставление услуг было качественным, своевременным и непрерывным”.

В укрытии посетителей будут обслуживать 9 администраторов и создано столько же рабочих мест. Для удобства обустроено около 50 мест для ожидания.

Также в укрытии обустроен класс для сдачи теоретического экзамена во время воздушной тревоги. Одновременно четыре человека могут проходить тестирование по ПДД. Кроме того, будет осуществляться проверка с помощью системы Face-ID, также в помещении установлены видеокамеры для обеспечения максимальной прозрачности.

В помещении укрытия установлен терминал для регистрации на получение услуг и мониторы для отображения номера записи. Обустроена санитарно-гигиеническая комната.

На сегодня только 33 сервисных центра МВД из 162 предоставляют услуги в укрытии. Большинство из них расположены в приграничных и прифронтовых регионах. В этих сервисных центрах МВД можно осуществить регистрационные действия с транспортными средствами, обменять или восстановить водительское удостоверение.