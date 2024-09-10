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Сколько сервисных центров МВД имеют укрытия: печальная статистика

Около 20% сервисных центров МВД оборудованы укрытиями и почти 10% от общего количества могут работать в укрытиях.
10% сервисных центров МВД могут работать в укрытиях - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

20% сервисных центров МВД оборудованы укрытиями

Евгений Гудущан
logo11 сентября, 11:14
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Сервисные центры МВД, как и ряд других государственных учреждений, не работают во время воздушной тревоги. Но в прифронтовых областях некоторые сервисные центры МВД переехали в укрытия и могут предоставлять услуги во время тревог.

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Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик рассказал о достижениях по обеспечению безопасности. "Сейчас в Украине 35 территориальных сервисных центров МВД оборудованы укрытиями, 16 – имеют возможность предоставлять услуги в укрытии". Всего в Украине функционирует 162 сервисных центра.

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