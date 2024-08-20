Половина сервисных центров МВД на Харьковщине работают в укрытиях

В связи с боевыми действиями, условия предоставления административных услуг меняются. Сегодня работу в укрытии начал сервисный центр МВД города Лозовая, что на Харьковщине, по новому адресу: г. Лозовая, Микрорайон 5, д.3.

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"Мы до сих пор видим большой спрос на регистрационные действия с транспортными средствами, поэтому открытие лозовского сервисного центра МВД в укрытии и способность предоставлять услуги во время воздушной тревоги значительно разгрузит другие центры области и повысит уровень безопасности как для работников, так и для посетителей. Это важный шаг в обеспечении доступа к необходимым услугам даже в условиях повышенной опасности", - рассказал Дмитрий Крейнер, начальник регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Здесь обустроены 3 рабочих места для администраторов, предоставляющих услуги по:

регистрации и перерегистрации транспортных средств;

обмену/восстановлению водительского удостоверения;

выдаче международного водительского удостоверения.

Также можно получить услуги от Экспертной службы МВД.

Услуги предоставляются по предварительной записи. Талоны доступны через функционал е-запись или в терминале, который размещен в сервисном центре МВД. Таким образом в Харьковском регионе уже 5 из 10 сервисных центров МВД работают в укрытиях во время воздушной тревоги: