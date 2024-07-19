Сервисные центры МВД массово переезжают в укрытия и будут предоставлять услуги во время воздушных тревог

Такой шаг сделан для безопасности как самих работников, так и посетителей. Кроме того, такая организация работы будет способствовать поддержанию стабильности и непрерывности осуществления регистрационных операций с транспортными средствами, а также выдачи или обмена водительских удостоверений. То есть, граждане продолжают получать необходимые услуги, даже во время воздушных тревог.

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В подвальном помещении обустроено 7 рабочих мест. Граждане уже получают самые популярные услуги.

Услуги, которые предоставляются в сервисном центре МВД в укрытии:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами после окончания учебного заведения и сдачи экзаменов;

обмен/восстановление водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения.

Похожая ситуация и на Харьковщине. В укрытии сервисного центра МВД по адресу г. Харьков, ул. Шевченко 26 был адаптирован класс для сдачи теоретического экзамена на 10 мест и приема заявлений на практический экзамен во время воздушной тревоги.

"Неделя работы в "тестовом" режиме показала, что мы можем справиться, как с нагрузкой из-за спроса на сдачу экзаменов, так и с техническими сложностями - отключением света. Этот сервисный центр МВД оснащен генератором, поэтому в блэкауты и во время воздушной тревоги мы продолжаем работать", - сказал Дмитрий Крейнер, начальник регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Услуги, которые предоставляются в сервисном центре МВД в укрытии:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами после окончания учебного заведения и сдачи экзаменов;

обмен/восстановление водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

заказ индивидуального номерного знака.

Напоминаем, еще два сервисных центра МВД в Харьковской области работают в укрытиях во время воздушной тревоги: