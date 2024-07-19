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Сервисные центры МВД массово переезжают в укрытия и будут предоставлять услуги во время воздушных тревог

Обычно Сервисные центры МВД (как и другие государственные учреждения) не работают во время воздушных тревог. Однако в городе Краматорске это неудобство исправили - сервисный центр МВД переехал в укрытие. Адрес остался неизменным.
Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги во время воздушных тревог - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги во время воздушных тревог

Евгений Гудущан
logo22 июля, 21:50
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Такой шаг сделан для безопасности как самих работников, так и посетителей. Кроме того, такая организация работы будет способствовать поддержанию стабильности и непрерывности осуществления регистрационных операций с транспортными средствами, а также выдачи или обмена водительских удостоверений. То есть, граждане продолжают получать необходимые услуги, даже во время воздушных тревог.

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В подвальном помещении обустроено 7 рабочих мест. Граждане уже получают самые популярные услуги.

Услуги, которые предоставляются в сервисном центре МВД в укрытии:

  • регистрация и перерегистрация транспортных средств;
  • выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами после окончания учебного заведения и сдачи экзаменов;
  • обмен/восстановление водительского удостоверения;
  • выдача международного водительского удостоверения.

Похожая ситуация и на Харьковщине. В укрытии сервисного центра МВД по адресу г. Харьков, ул. Шевченко 26 был адаптирован класс для сдачи теоретического экзамена на 10 мест и приема заявлений на практический экзамен во время воздушной тревоги.

"Неделя работы в "тестовом" режиме показала, что мы можем справиться, как с нагрузкой из-за спроса на сдачу экзаменов, так и с техническими сложностями - отключением света. Этот сервисный центр МВД оснащен генератором, поэтому в блэкауты и во время воздушной тревоги мы продолжаем работать", - сказал Дмитрий Крейнер, начальник регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Услуги, которые предоставляются в сервисном центре МВД в укрытии:

  • регистрация и перерегистрация транспортных средств;
  • выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами после окончания учебного заведения и сдачи экзаменов;
  • обмен/восстановление водительского удостоверения;
  • выдача международного водительского удостоверения;
  • заказ индивидуального номерного знака.

Напоминаем, еще два сервисных центра МВД в Харьковской области работают в укрытиях во время воздушной тревоги:

  • м. Чугуев, ул. Гвардейская, 20;
  • м. Богодухов, ул. Николая Моргунова, 7А.
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