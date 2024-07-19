Сервісні центри МВС масово переїжджають в укриття і надаватимуть послуги під час повітряних тривог

Такий крок зроблений задля безпеки як самих працівників, так і відвідувачів. Окрім того, така організація роботи сприятиме підтримці стабільності і безперервності здійснення реєстраційних операцій із транспортними засобами, а також видачі або обміну посвідчень водія. Тобто, громадяни продовжують отримувати необхідні послуги, навіть під час повітряних тривог.

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У підвальному приміщенні облаштовано 7 робочих місць. Громадяни вже отримують найпопулярніші послуги.

Послуги, які надаються в сервісному центрі МВС в укритті:

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального закладу та складення іспитів;

обмін/відновлення посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія.

Схожа ситуація і на Харківщині. В укритті сервісного центру МВС за адресою м. Харків, вул. Шевченка 26 було адаптовано клас для складання теоретичного іспиту на 10 місць та приймання заяв на практичний іспит під час повітряної тривоги.

«Тиждень роботи у «тестовому» режимі показав, що ми можемо впоратись, як з навантаженням через попит на складання іспитів, так і з технічними складнощами — відключенням світла. Цей сервісний центр МВС оснащений генератором, тому в блекаути та під час повітряної тривоги ми продовжуємо працювати», — сказав Дмитро Крейнер, начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Послуги, які надаються в сервісному центрі МВС в укритті:

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального закладу та складення іспитів;

обмін/відновлення посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія;

замовлення індивідуального номерного знаку.

Нагадуємо, ще два сервісні центри МВС у Харківській області працюють в укриттях під час повітряної тривоги: