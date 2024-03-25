Набуває розголосу історія зі штрафом, який патрульні поліції Звягеля наклали на таксиста. Той у комендантську годину погодився на вмовляння місцевої жительки відвезти її з дітьми під час оголошеної тривоги в укриття на одному з заводів міста.

До сховища, куди звідусіль збігаються та з’їжджаються жителі міста під час повітряних тривог, таксі з жінкою та її дітьми трішечки не доїхало. Поліція зупинила автівку в районі автовокзалу й зажадала пояснень щодо поїздки в комендантську годину.

Як повідомляє Суспільне Житомир з посиланням на джерела в поліції, водія оштрафували за якесь інше правопорушення ПДР. Адже наразі штраф за водіння в комендантську годину не передбачений чинним законодавством. Існує лише законопроєкт. Решту шляху до укриття жінка з двома дітьми, одна яких була хвора, долали бігцем. Чи в ту мить завивали сирени, чи бухкали десь за містом кулемети по шахедах, достеменно не відомо, але ситуація була тривожною.

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Історія, можливо, й не набула б розголосу, як би це сталося за порушення комендантської години водієм таксі, який доставляв "веселих" пасажирів з нічної вечірки. Однак у місті, де з укриттями не густо, люди з найбільш небезпечних районів міста добираються хто як може в обладнані сховища місцевих підприємств та деяких установ.

Простіше тим, у кого є власний транспорт. У кого немає, видзвонюють знайомих, друзів. Таксі в такий час замовити неможливо – комендантська година. Окремі водії таксі, ризикуючи бути оштрафованими за порушення вимог комендантської години, все-таки погоджуються на вмовляння знайомих, на виклики яких часто виїжджають, і доставляють під час повітряної тривоги в укриття цілі родини.

Формально, патрульні праві – порушувати комендантську година не можна. При цьому в комендантську годину бігти/йти в укриття, яке може бути аж в кінці сусідньої вулиці чи кварталу або ще десь, не забороняється. Чому в таких випадках не дозволити таксі доставляти людей в сховища?

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Саме таким питанням задалася Світлана Кручок, бабуся цих дітей та мама жінки, яка вмовила знайомого таксиста приїхати й відвезти їх в укриття заводу.

"Я розумію що комендантська година і закон один для всіх! Але... Де укриття в багатьох районах міста? Люди не можуть викликати таксі під час повітряної тривоги, щоб добратись до найближчого укриття! Годину тому моя донька з онуками вмовили знайомого таксиста, щоб відвіз їх до укриття (в районі залізничного вокзалу укриття немає! І їх зупинила поліція і виписали штраф", – написала у своїй сторінці в Facebook Світлана Кручок.

Звісно, в поліції будуть розбиратися, з’ясовувати обставини, оскільки ситуація набула розголосу. Однак проблему малих міст з укриттями, таксомоторами та подібними історіями у комендантську годину це не зніме.