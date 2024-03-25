Получает огласку история со штрафом, который патрульные полиции Звягеля наложили на таксиста. Тот в комендантский час согласился на уговоры местной жительницы отвезти ее с детьми во время объявленной тревоги в укрытие на одном из заводов города.

К укрытию, куда отовсюду сбегаются и съезжаются жители города во время воздушных тревог, такси с женщиной и ее детьми немного не доехало. Полиция остановила машину в районе автовокзала и потребовала объяснений относительно поездки в комендантский час.

Как сообщает Общественное Житомир со ссылкой на источники в полиции, водителя оштрафовали за какое-то другое правонарушение ПДД. Ведь сейчас штраф за вождение в комендантский час не предусмотрен действующим законодательством. Существует только законопроект. Остальной путь к укрытию женщина с двумя детьми, одна из которых была больна, преодолевали бегом. Или в тот момент завывали сирены, или захлебывались огнем где-то за городом пулеметы по шахедам, точно не известно, но ситуация была тревожной.

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История, возможно, и не получила бы огласку, как бы это произошло за нарушение комендантского часа водителем такси, который доставлял "веселых" пассажиров с ночной вечеринки. Однако в городе, где с укрытиями не густо, люди из наиболее опасных районов города добираются кто как может в оборудованные убежища местных предприятий и некоторых учреждений.

Проще тем, у кого есть собственный транспорт. У кого нет, вызванивают знакомых, друзей. Такси в такое время заказать невозможно – комендантский час. Отдельные водители такси, рискуя быть оштрафованными за нарушение требований комендантского часа, все-таки соглашаются на уговоры знакомых, на вызовы которых часто выезжают, и доставляют во время воздушной тревоги в укрытие целые семьи.

Формально, патрульные правы – нарушать комендантский час нельзя. При этом в комендантский час бежать/идти в укрытие, которое может быть аж в конце соседней улицы или квартала или еще где-то, не запрещается. Почему в таких случаях не позволить такси доставлять людей в укрытия?

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Именно таким вопросом задалась Светлана Кручок, бабушка этих детей и мама женщины, которая уговорила знакомого таксиста приехать и отвезти их в укрытие завода.

"Я понимаю что комендантский час и закон один для всех! Но... Где укрытия во многих районах города? Люди не могут вызвать такси во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия! Час назад моя дочь с внуками уговорили знакомого таксиста, чтобы отвез их в укрытие (в районе железнодорожного вокзала укрытия нет)! И их остановила полиция и выписали штраф", – написала на своей странице в Facebook Светлана Кручок.

Конечно, в полиции будут разбираться, выяснять обстоятельства, поскольку ситуация получила огласку. Однако проблему малых городов с укрытиями, таксомоторами и подобными историями в комендантский час это не снимет.