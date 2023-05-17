С 22 мая наземный общественный транспорт столицы в случае объявления воздушной тревоги будет все равно останавливаться. Однако, согласно новому решению, будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

В случае воздушной тревоги КП "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку у ближайшего укрытия для населения, расположенного по маршруту движения. Соответствующее решение принял сегодня Совет обороны города Киева.

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Водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.

Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в Киеве.