Із 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги усе одно зупинятиметься. Проте згідно з новим рішенням - довозитиме пасажирів до найближчого укриття.

У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва.

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Водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в місті Києві.