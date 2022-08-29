Голова столиці вирішив що зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог триматимуть і надалі.

Віталій Кличко відхилив петицію понад 6000 киян щодо безперебійного руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Пасажири Києва збирають підписи депутатів Київради щодо скасування цього рішення.

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Попри голоси більш ніж 6000 киян та всупереч рішенню транспортної комісії Київради Віталій Кличко відхилив петицію щодо скасування зупинки руху громадського транспорту під час повітряних тривог.

Громадська ініціатива Пасажири Києва вже підготувала проект рішення Київради, який має забезпечити безперебійну роботу громадського транспорту столиці, попри відмову київського міського голови.

Відмова Віталія Кличка означає, що громадський транспорт (лише комунальний) буде зупинятися під час тривог і надалі. Це при тому, що Київ та кияни, за розрахунками компанії «Про мобільність», вже втратили як мінімум 180 мільйонів гривень внаслідок понад 21 години зупинок комунального транспорту під час повітряних тривог, починаючи з 1 серпня.

“У четвер в Київраді ми побачили, що депутати не підтримують таке рішення КМДА. Тому саме Київська міська рада - як найвищий орган місцевого самоврядування Києва, - може вирішити це питання на користь киян”,- повідомляють у Громадська ініціатива Пасажири Києва.

Також проєктом рішення передбачається, що працівники підприємств громадського транспорту мають бути забезпечені спеціальними перепустками для того, щоб мати змогу вільно дістатися додому після закінчення останніх рейсів.