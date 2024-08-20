Половина сервісних центрів МВС на Харківщині працюють в укриттях

У зв’язку з бойовими діями, умови надання адміністративних послуг змінюються. Сьогодні роботу в укритті розпочав сервісний центр МВС міста Лозова, що на Харківщині, за новою адресою: м. Лозова, Мікрорайон 5, буд.3.

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«Ми досі бачимо великий попит на реєстраційні дії з транспортними засобами, тому відкриття лозівського сервісного центру МВС в укритті і здатність надавати послуги під час повітряної тривоги значно розвантажить інші центри області та підвищить рівень безпеки як для працівників, так і для відвідувачів. Це важливий крок у забезпеченні доступу до необхідних послуг навіть в умовах підвищеної небезпеки», — розповів Дмитро Крейнер, начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Тут облаштовано 3 робочі місця для адміністраторів, що надають послуги з:

реєстрації та перереєстрації транспортних засобів;

обміну/відновлення посвідчення водія;

видачі міжнародного посвідчення водія.

Також можна отримати послуги від Експертної служби МВС.

Послуги надаються за попереднім записом. Талони доступні через функціонал е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС. Таким чином в Харківському регіоні вже 5 з 10 сервісних центрів МВС працюють у укриттях під час повітряної тривоги: