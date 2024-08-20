Половина сервісних центрів МВС на Харківщині працюють в укриттях

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|
5 з 10 сервісних центрів МВС на Харківщині працюють в укриттях
У зв’язку з бойовими діями, умови надання адміністративних послуг змінюються. Сьогодні роботу в укритті розпочав сервісний центр МВС міста Лозова, що на Харківщині, за новою адресою: м. Лозова, Мікрорайон 5, буд.3.
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«Ми досі бачимо великий попит на реєстраційні дії з транспортними засобами, тому відкриття лозівського сервісного центру МВС в укритті і здатність надавати послуги під час повітряної тривоги значно розвантажить інші центри області та підвищить рівень безпеки як для працівників, так і для відвідувачів. Це важливий крок у забезпеченні доступу до необхідних послуг навіть в умовах підвищеної небезпеки», — розповів Дмитро Крейнер, начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Харківській, Полтавській та Сумській областях.
Тут облаштовано 3 робочі місця для адміністраторів, що надають послуги з:
- реєстрації та перереєстрації транспортних засобів;
- обміну/відновлення посвідчення водія;
- видачі міжнародного посвідчення водія.
Також можна отримати послуги від Експертної служби МВС.
Послуги надаються за попереднім записом. Талони доступні через функціонал е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС. Таким чином в Харківському регіоні вже 5 з 10 сервісних центрів МВС працюють у укриттях під час повітряної тривоги:
- м. Харків, вул. Шевченка, 26;
- м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 20;
- м. Богодухів, вул. Миколи Моргунова, 7А;
- м. Красноград, вул. Полтавська, 92;
- м. Лозова, Мікрорайон 5, буд.3.