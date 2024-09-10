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Скільки сервісних центрів МВС мають укриття: сумна статистика

Близько 20% сервісних центрів МВС обладнані укриттями та майже 10% від загальної кількості можуть працювати в укриттях.
10% сервісних центрів МВС можуть працювати в укриттях - Auto24

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|

20% сервісних центрів МВС обладнані укриттями

Євген Гудущан
logo11 вересня, 11:14
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Сервісні центри МВС, як і низка інших державних установ, не працюють під час повітряної тривоги. Але у прифронтових областях деякі сервісні центри МВС переїхали до укриттів і можуть надавати послуги під час тривог.

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Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик розповів про досягнення із забезпечення безпеки. «Наразі в Україні 35 територіальних сервісних центрів МВС облаштовані укриттями, 16 – мають можливість надавати послуги в укритті». Загалом в Україні функціонує 162 сервісних центри.

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