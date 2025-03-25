Як працює новий Е-запис у сервісних центрах МВС: відео

Починаючи від сьогоднішнього дня в усіх сервісних центрах МВС працює нова система Е-запису для отримання державних послуг. Про її особливості розповів начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш.

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Нова система Е-Запис перш за все спрямована на повну автоматизацію процесів. Олександр Малиш наголосив: "Мета впровадження нової електронної черги – знищення так званого феномену “бігунків”.

Значний акцент здійснюється на засоби захисту інформації в системі для запобігання несанкціонованому сторонньому втручанню. Зокрема, передбачений захист від автоматизованих ботів, які раніше “виловлювали” талони з системи. Це означає, що тепер більше людей зможуть зареєструватися для отримання необхідних адміністративних послуг".

Олександр Малиш розповів, що громадяни можуть зареєструватись на отримання послуг в новому Е-записі як онлайн на 21 день вперед, так і день в день в терміналах самообслуговування. Тобто у день звернення громадянин може зареєструватись в терміналі самообслуговування в приміщенні сервісного центру МВС, і цього ж дня отримати послугу.

"Хочу зауважити, що запис є індивідуальним, тобто ніхто інший, окрім отримувача послуги не зможе зареєструватися. Якщо буде виявлено розбіжності інформації, зазначеної у записі, з відомостями, які містяться в документах – у наданні послуги буде відмовлено", – зазначив Олександр Малиш.

Також начальник Головного сервісного центру МВС пояснив, що кількість згенерованих записів для реєстрації на отримання послуг залежить від навантаження на сервісний центр МВС. Тобто генерація записів відбувається автоматично з врахуванням середнього навантаження на одного адміністратора. До прикладу, протягом робочого дня адміністратор здійснює до 20 реєстраційних операцій з транспортними засобами. Один екзаменатор в середньому може прийняти близько 15 практичних іспитів. Тому для надання більшої кількості послуг обіцяють провести роботу над розширенням штату адміністраторів в сервісних центрів МВС.