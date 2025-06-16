В сервісних центрах МВС побільшає екзаменаторів

Наразі в сервісних центрах МВС спостерігається підвищений попит на послугу – складання практичних іспитів. У зв’язку з цим виникає потреба в нових кадрах.

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Одна з причин підвищеного попиту – плани МВС щодо зміни процедури складання іспитів для отримання права керування транспортними засобами. Отримати “права” може стати ще складніше ніж зараз.

Через підвищений попит команда сервісних центрів МВС невдовзі поповниться новими екзаменаторами, які пройшли навчання на базі Національної академії внутрішніх справ. 22 кандидати успішно склали іспити та отримали сертифікати.

Курс підготовки екзаменатора триває 100 годин упродовж 2,5 тижнів. Кандидат повинен мати не лише посвідчення водія з усіма необхідними категоріями та досвід практичного керування транспортними засобами від 5 років, а й добре володіти інструкцією про порядок приймання іспитів.

Нагадаємо, що зараз скласти практичний іспит дуже непросто. Як інформує Головний сервісний центр МВС, з початку 2025 року було проведено 302 555 практичних іспитів. З них лише 50 451 були успішно складені з першої спроби, а це усього 17%. Така ситуація створює значні корупційні ризики.