На Хмельниччині викрили "бігунка", який допомагав отримати "права"

Ділок пропонував бажаючим отримати водійські посвідчення свою підтримку при складанні теоретичного та практичного іспиту у територіальному сервісному центрі, повідомляє ДВБ.

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Чоловік наголошував, що має зв’язки серед посадовців держустанови та може вплинути на результати іспитів своїх клієнтів. А відмова від співпраці, зі слів "бігунка", призведе до непередбачуваних труднощів на екзаменах.

Оперативники Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ГУНП в Хмельницькій області задокументували діяльність фігуранта. Його затримали одразу після отримання 1200 доларів. Чоловіку вже оголосили про підозру, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що самостійно скласти іспити для отримання посвідчення водія дуже складно. За офіційною статистикою головного сервісного центру МВС з першого разу лише 21% кандидатів складає теорію. А з тих, хто успішно склав теорію, лише 16% з першого разу складають практику.

Такий стан призводить до зростання корупційних ризиків – ті хто не може скласти екзамени самостійно шукає альтернативні способи. Таким чином створюється попит на послуги "бігунків", яких періодично ловить ДВБ.