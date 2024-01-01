На Хмельнитчине разоблачили "бегунка", который помогал получить "права"

Делец предлагал желающим получить водительские удостоверения свою поддержку при сдаче теоретического и практического экзамена в территориальном сервисном центре, сообщает ДВБ.

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Мужчина отмечал, что имеет связи среди должностных лиц госучреждения и может повлиять на результаты экзаменов своих клиентов. А отказ от сотрудничества, по словам "бегунка", приведет к непредсказуемым трудностям на экзаменах.

Оперативники Хмельницкого управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи ГУНП в Хмельницкой области задокументировали деятельность фигуранта. Его задержали сразу после получения 1200 долларов. Мужчине уже объявили о подозрении, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что самостоятельно сдать экзамены для получения водительского удостоверения очень сложно. По официальной статистике главного сервисного центра МВД с первого раза только 21% кандидатов сдает теорию. А из тех, кто успешно сдал теорию, только 16% с первого раза сдают практику.

Такое положение приводит к росту коррупционных рисков – те кто не может сдать экзамены самостоятельно ищет альтернативные способы. Таким образом создается спрос на услуги "бегунков", которых периодически ловит ДВБ.