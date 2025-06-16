В сервисных центрах МВД станет больше экзаменаторов

Сейчас в сервисных центрах МВД наблюдается повышенный спрос на услугу – сдачи практических экзаменов. В связи с этим возникает потребность в новых кадрах.

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Одна из причин повышенного спроса – планы МВД по изменению процедуры сдачи экзаменов для получения права управления транспортными средствами. Получить “права” может стать еще сложнее чем сейчас.

Из-за повышенного спроса команда сервисных центров МВД вскоре пополнится новыми экзаменаторами, которые прошли обучение на базе Национальной академии внутренних дел. 22 кандидата успешно сдали экзамены и получили сертификаты.

Курс подготовки экзаменатора длится 100 часов в течение 2,5 недель. Кандидат должен иметь не только водительское удостоверение со всеми необходимыми категориями и опыт практического управления транспортными средствами от 5 лет, но и хорошо владеть инструкцией о порядке приема экзаменов.

Напомним, что сейчас сдать практический экзамен очень непросто. Как информирует Главный сервисный центр МВД, с начала 2025 года было проведено 302 555 практических экзаменов. Из них только 50 451 были успешно сданы с первой попытки, а это всего 17%. Такая ситуация создает значительные коррупционные риски.