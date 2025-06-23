Онлайн-запись в сервисные центры МВД снова претерпела изменения

У Главном сервисном центре МВД собрали, проанализировали и обобщили обращения граждан и внесли важные изменения в систему “Е-запись”.

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Что сделали для клиентов сервисных центров МВД:

увеличили количество онлайн-записей на услуги;

расширяем штат экзаменаторов.

Любые изменения требуют времени и слаженного планирования, ведь это глобальная перенастройка системы. Поэтому в ГСЦ МВД с пониманием относиться к возможным временным неудобствам и помогать администраторам качественно выполнять свою работу. Как именно – читайте дальше.

Что могут сделать посетители сервисного центра МВД:

Заблаговременно планируйте визит. Предварительная онлайн-запись позволяет выбрать удобную локацию и время для получения услуги. Это уменьшает эмоциональное напряжение, ускоряет обслуживание и делает процесс получения услуги комфортным.

Пользуйтесь онлайн-сервисами. Кабинет водителя и Дія – это удобно, быстро и доступно. Единственное условие – наличие смартфона с доступом к сети Интернет. Например, онлайн возможно обменять водительское удостоверение, заказать индивидуальный номерной знак, назначить или отменить надлежащего пользователя. А перерегистрировать авто или мотоцикл можно через приложение “Дія”.

Проверьте пакет документов перед визитом в сервисный центр МВД – это поможет избежать задержек. Ведь несоответствие документов увеличивает сроки обслуживания.

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Узнавайте актуальную информацию только из официальных ресурсов сервисных центров МВД. Нам важно, чтобы информацию об изменениях в работе клиенты получали вовремя и без искажений.

Своевременно отменяйте онлайн-запись, если не планируете визит – дайте возможность воспользоваться услугой другим.

Не пропускайте вызов администратора. Предварительная онлайн-запись активна с 08:00 текущего дня и имеет свое определенное время. После трех вызовов и неявки к столу администратора система осуществляет автоматическую отмену записи без возможности восстановления. В таком случае, придется регистрироваться на услугу заново.

Не превышайте лимит записей. Система имеет усиленную защиту от внешнего вмешательства, поэтому может блокировать частые типовые записи. Стоит ответственно относиться к визиту и переносить его при необходимости.

После отмены записи подождите до 30 минут, чтобы данные в системе обновились, и только тогда можно осуществлять повторную запись.

Лето в разгаре – пора отдыха, а значит многие граждане сочетают путешествия с визитами в сервисные центры МВД. Поэтому важно соблюдать простые правила – и получение услуг в сервисных подразделениях станет комфортным для всех.