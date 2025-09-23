Які послуги сервісних центрів МВС доступні онлайн

Головний сервісний центр МВС нагадує: у Кабінеті водія доступні ключові послуги сервісних підрозділів. Користуватися ними можна навіть із дому, офісу чи під час подорожей. Також вони доступні в застосунку Дія.

Читайте також: Які послуги онлайн доступні водіям через Дію

Обмін посвідчення водія онлайн

Послуга доступна і в Кабінеті водія, і в Дії. Обмін або відновлення посвідчення водія потрібні у випадках, коли:

закінчився термін дії дворічного документа;

документ втрачено або знищено;

написи на бланку затерлись і не читаються;

змінилися персональні дані;

є бажання оновити старе посвідчення на нове.

Як замовити:

Авторизуйтесь у Кабінеті водія або застосунку Дія.

Оберіть послугу обміну посвідчення водія.

Вкажіть причину заміни документа.

Оберіть тип посвідчення – цифрове або пластикове.

Визначте спосіб отримання: у будь-якому сервісному центрі МВС, у відділенні Укрпошти чи кур’єром за адресою.

Вартість: 608 грн – як і в сервісному центрі МВС. Оплата включає сплату за: бланк посвідчення та адмінпослугу, без комісії банку. Якщо обираєте доставку Укрпоштою – додатково ще 294 грн. У разі обрання виключно цифрового документа, то сплатите тільки 230 грн, бо пластик у цьому випадку не виготовляється.

Призначення чи скасування належного користувача (шеринг авто)

Цю послугу теж можна оформити у Кабінеті водія. Також вона доступна у Дії.

Належний користувач – це фізична особа, яка платить штрафи з камер за транспортний засіб, що їй не належить. Завдяки онлайн-послузі власник може звільнитись від сплати штрафів з камер.

Ця можливість актуальна після впровадження системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР. Адже отримувати повідомлення про штрафи та сплачувати їх може належний користувач.

Основні умови:

на один транспортний засіб може бути призначений лише один належний користувач;

призначити чи скасувати користувача можна будь-коли онлайн;

послуга є безкоштовною – як у сервісному центрі МВС, так і в онлайн-форматі через Кабінет водія або Дію.

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

У застосунку Дія можна обміняти чи відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Онлайн доступні такі дії:

відновлення втраченого або пошкодженого документа;

зміна персональних даних;

заміна електронного свідоцтва на пластикове чи навпаки;

вибір номерного знаку із серією DI.

Алгоритм простий:

Оберіть послугу

Заповніть заявку

Сплатіть

Отримайте документ через Укрпошту після перевірки.

Вартість: 1306 грн – як і в сервісному центрі МВС. Оплата включає сплату за: бланк свідоцтва, адмінпослугу та номерний знак, якщо він змінюється (без урахування комісії банку). 956 грн вартує обмін свідоцтва без заміни номерного знаку, бо у такому разі попередній номерний знак, що закріплений за авто залишається дійсним.

Якщо ж обрали виключно електронне свідоцтво, то воно коштуватиме – 700 грн – за адмінпослугу та номерний знак, якщо він змінюється (без урахування комісії банку). Та 350 грн вартує обмін свідоцтва на електронне й без заміни номерного знаку.

Перереєстрація транспортного засобу онлайн

Ця онлайн-послуга дає змогу продати чи купити автомобіль, мотоцикл або мопед (якщо це перший продаж у поточному році) – зі свого смартфона.

Як це працює:

Продавець авторизується в застосунку Дія.

Генерує QR-код і надсилає його покупцю.

Покупець сканує код, обирає:

номерні знаки (залишає старі чи замовляє нові);

тип свідоцтва (електронне чи пластикове);

спосіб отримання (у сервісному центрі МВС, відділенні Укрпошти чи кур’єром).

Оплачує послугу онлайн.

Чекає на готові номерні знаки та нове свідоцтво про реєстрацію.



Вартість: залежить від набору послуг (оформлення бланка свідоцтва, номерних знаків, доставки). Система автоматично розраховує суму під час замовлення. Але сплата за пластиковий бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, адмінпослугу, метал номерних знаків залишається незмінною й такою ж як у сервісному центрі МВС – 1306 грн.

Висновок

Таким чином, найпопулярніші адміністративні послуги сервісних центрів МВС доступні кожному українцю буквально в кілька кліків. Онлайн-сервіси стають надійним інструментом, який економить час і робить державні послуги максимально зручними.