Чому осінню варто подбати про автоцивілку

За результатами дослідження американських науковців, яке охопило понад 125 тисяч випадків смертельних ДТП, встановлено: навіть легкий дощ підвищує ризик загибелі на дорозі на 27%, а інтенсивні опади у вигляді зливи чи снігопаду — подвоюють цей ризик, пише МСТБУ.

З настанням осені водіям варто подбати не лише про стан шин і гальм, а й перевірити чинність своєї автоцивілки (ОСЦПВ). Цей поліс убезпечує від непередбачених фінансових витрат, якщо ви стали винуватцем ДТП. Страхова компанія має компенсувати потерпілим витрати на ремонт авто, лікування чи відновлення пошкодженого майна.

У 2025 році розмір виплат за Автоцивілкою на одного потерпілого становить:

до 500 000 грн — за шкоду життю та здоров’ю;

до 250 000 грн — за шкоду майну чи автомобілю.

За керування авто без поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (автоцивілки) на підконтрольній території України передбачено штраф у розмірі 425 гривень. Якщо цей штраф не сплатити протягом 15 днів, його сума подвоюється і становить 850 гривень.