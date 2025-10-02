Почему осенью стоит позаботиться об автогражданке

По результатам исследования американских ученых, которое охватило более 125 тысяч случаев смертельных ДТП, установлено: даже легкий дождь повышает риск гибели на дороге на 27%, а интенсивные осадки в виде ливня или снегопада - удваивают этот риск, пишет МСТБУ.

С наступлением осени водителям стоит позаботиться не только о состоянии шин и тормозов, но и проверить действие своей автогражданки (ОСАГО). Этот полис защищает от непредвиденных финансовых расходов, если вы стали виновником ДТП. Страховая компания должна компенсировать пострадавшим расходы на ремонт авто, лечение или восстановление поврежденного имущества.

В 2025 году размер выплат по Автогражданке на одного пострадавшего составляет:

до 500 000 грн - за вред жизни и здоровью;

до 250 000 грн - за ущерб имуществу или автомобилю.

За управление авто без полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (автогражданки) на подконтрольной территории Украины предусмотрен штраф в размере 425 гривен. Если этот штраф не оплатить в течение 15 дней, его сумма удваивается и составляет 850 гривен.