В Польше штрафы за отсутствие страховки поднимут до 110 000 грн

С начала 2026 года владельцев транспортных средств в Польше ожидает существенный рост размеров штрафа за отсутствие действующего полиса обязательного страхования гражданской ответственности водителя, пишет МСТБУ. Украинцам такие штрафы кажутся большими, но на фоне польских зарплат это не так уж и много.

Для легковых автомобилей максимальный штраф составит 9610 злотых (примерно 110 000 грн).

Для грузовых автомобилей - до 14 420 злотых (примерно 165 000 грн).

Для мотоциклов - от 530 до 1600 злотых (6–18 тыс. грн) в зависимости от количества дней без покрытия.

Размер штрафа варьируется в зависимости от срока эксплуатации без страхового полиса: 1–3 дня - 1920 зл. (22 тыс. грн); 4–14 дней - 4810 зл. (55 тыс. грн); более 14 дней - полная сумма 9610 зл. (110 тыс. грн).

Повышение штрафов обусловлено увеличением минимальной заработной платы в Польше до 4806 злотых (55 тыс. грн) с 1 января 2026 года. Для сравнения в Украине минимальная заработная плата меньше 8 тыс. грн.

Система расчета штрафов привязана к размеру минимальной ЗП:

для легковых авто - двойная сумма минимальной зарплаты,

для грузовиков - тройная,

для мотоциклов - одна треть.

МТСБУ напоминает украинским водителям, которые находятся в Польше или планируют путешествие за границу: обязательно проверяйте срок действия страхового сертификата “зеленая карта” и своевременно продлевайте его. Сделать это можно онлайн в любой страховой компании - полного члена МТСБУ.