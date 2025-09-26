У Польщі штрафи за відсутність страховки піднімуть до 110 000 грн

З початку 2026 року власників транспортних засобів у Польщі очікує суттєве зростання розмірів штрафу за відсутність чинного поліса обов’язкового страхування цивільної відповідальності водія, пише МСТБУ. Українцям такі штрафи здаються великими, але на фоні польських зарплат це не так вже й багато.

Для легкових автомобілів максимальний штраф становитиме 9610 злотих (приблизно 110 000 грн).

Для вантажних автомобілів — до 14 420 злотих (приблизно 165 000 грн).

Для мотоциклів — від 530 до 1600 злотих (6–18 тис. грн) залежно від кількості днів без покриття.

Розмір штрафу варіюється в залежності від терміну експлуатації без страхового полісу: 1–3 дні — 1920 зл. (22 тис. грн); 4–14 днів — 4810 зл. (55 тис. грн); понад 14 днів — повна сума 9610 зл. (110 тис. грн).

Підвищення штрафів зумовлене збільшенням мінімальної заробітної плати у Польщі до 4806 злотих (55 тис. грн) з 1 січня 2026 року. Для порівняння в Україні мінімальна заробітна плата менша 8 тис. грн.

Система розрахунку штрафів прив’язана до її розміру:

для легкових авто — подвійна сума мінімальної зарплати,

для вантажівок — потрійна,

для мотоциклів — одна третина.

МТСБУ нагадує українським водіям, які перебувають у Польщі або планують подорож за кордон: обов’язково перевіряйте термін дії страхового сертифіката “зелена картка” та своєчасно подовжуйте його. Зробити це можна онлайн у будь-якої страхової компанії — повного члена МТСБУ.