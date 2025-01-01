Тепер у Польщі за перевищення швидкості можна сісти у в’язницю на 5 років

Підставою для прийняття такого документа стали трагічні випадки на дорогах країни саме через ігнорування водіями швидкісних обмежень, а подекуди й навмисні зловживання швидкістю.

Як пише moto.pl, автори документа також ввели визначення незаконних перегонів. Згідно з формулюванням Міністерства юстиції, це "змагання між щонайменше двома водіями, які бажають подолати певну ділянку дороги за найкоротший час та з порушенням правил безпеки дорожнього руху".

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Активна участь у незаконних перегонах не буде розглядатися лише як правопорушення. На думку законодавців, це вже є злочином, що карається позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Мотоциклістів за їзду на одному колесі дорогою загального користування та інші трюки також каратимуть.

Перевищення швидкості на автомагістралях та швидкісних дорогах не лишилося без уваги. Якщо водій перевищить обмеження швидкості вдвічі та керуватиме вкрай безвідповідально, йому обіцяють не тільки штраф, але й тюремне ув’язнення. Як і у випадку з незаконними перегонами, покаранням за злісне перевищення швидкості буде позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років.

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Таке ж покарання має бути накладено на водіїв, які перевищать швидкість удвічі на інших дорогах.

Якщо водієві заборонили керувати транспортним засобом, вилучили "права", але він все-таки сів за кермо, то на нього чекає тюремна камера. Заплановано зміни у мінімальному розміру обов'язкової грошової компенсації за порушення заборони керування транспортним засобом – з нинішніх 5 000 злотих (57 744 грн) до 10 000 злотих (115 488 грн).

Суд отримає можливість виносити рішення конфіскації транспортного засобу у випадку водіїв у стані алкогольного сп'яніння з рівнем алкоголю в крові від 0,5 до 1,5 проміле. Перевищення цієї межі означає обов'язкову конфіскацію авто.

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Ще одна зміна стосується покарання за спричинення смертельної аварії або заподіяння серйозної шкоди здоров'ю іншої особи учасником незаконних перегонів, особою, яка порушує заборону на керування транспортним засобом, або водієм, який зухвало порушує правила дорожнього руху. У таких випадках суд може прийняти рішення про позбавлення волі на строк від 1 до 10 років.