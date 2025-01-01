Польща вводить водіям інший ліміт алкоголю та зелену наліпку на скло

За новим трактуванням деяких норм закону водійські права можна буде отримати раніше, але також будуть деякі обмеження. Очікується суворіший рівень алкоголю, зелений листок на лобовому склі й ще багато чого нового.

Як пише autokult.pl, нова поправка запровадить можливість отримання водійських прав категорії B після досягнення 17 років, а не після досягнення повноліття. Власник такого водійського посвідчення зможе керувати автомобілем лише в Польщі, але це не кінець обмежень.

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Протягом шести місяців після отримання водійських прав або до досягнення 18 років (залежно від того, що настане раніше) така особа зможе керувати автомобілем лише за умови, що на правому сидінні суфлером буде сидіти більш досвідчений водій.

Згідно з проєктом правил, пасажир на правому сидінні не може бути молодшим за 25 років і повинен мати водійські права категорії B не менше п'яти років.

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Під час керування транспортним засобом з неповнолітнім водієм водійські права пасажира на правому сидінні не можуть бути позбавлені права керування транспортним засобом (наприклад, за перевищення швидкості в населеному пункті).

Він також не може мати заборону на керування транспортним засобом протягом останніх 5 років. Крім того, «суфлер» повинен бути тверезим.

Після видачі водійських прав категорії B розпочнеться випробувальний термін. Для тих, хто отримує посвідчення водія у віці 18 років, він триватиме два роки. Для тих, хто отримує посвідчення водія у віці 17 років, випробувальний термін триватиме три роки, але не довше, ніж до досягнення 20 років.

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Протягом цього часу водій матиме обмеження в вмісті алкоголю в крові до 0,0 проміле.

Максимально дозволена швидкість також буде відрізнятися:

50 км/год у населених пунктах (навіть якщо знаки дозволяють швидше рух);

80 км/год за їх межами;

100 км/год на автомагістралях та швидкісних дорогах.

Протягом випробувального терміну водій також повинен буде пройти інструктаж з техніки безпеки.

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Разом із запланованими змінами повернеться й відомий з багатьох років зелений листок. Завдяки такому маркуванню автомобілів поліція зможе забезпечити виконання положень поправки.

Проєкт має бути поданий на розгляд парламентарів восени. Деякі положення поправки набудуть чинності через три місяці після її оголошення, а деякі – через рік.