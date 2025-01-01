Польша вводит водителям другой лимит алкоголя и зеленую наклейку на стекло

По новой трактовке некоторых норм закона водительские права можно будет получить раньше, но также будут некоторые ограничения. Ожидается строгий уровень алкоголя, зеленый листок на лобовом стекле и еще много чего нового.

Как пишет autokult.pl, новая поправка введет возможность получения водительских прав категории B после достижения 17 лет, а не после достижения совершеннолетия. Владелец такого водительского удостоверения сможет управлять автомобилем только в Польше, но это не конец ограничений.

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В течение шести месяцев после получения водительских прав или до достижения 18 лет (в зависимости от того, что наступит раньше) такое лицо сможет управлять автомобилем только при условии, что на правом сиденье суфлером будет сидеть более опытный водитель.

Согласно проекту правил, пассажир на правом сиденье не может быть моложе 25 лет и должен иметь водительские права категории B не менее пяти лет.

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При управлении транспортным средством с несовершеннолетним водителем водительские права пассажира на правом сиденье не могут быть лишены права управления транспортным средством (например, за превышение скорости в населенном пункте).

Он также не может иметь запрет на управление транспортным средством в течение последних 5 лет. Кроме того, "суфлер" должен быть трезвым.

После выдачи водительских прав категории B начнется испытательный срок. Для тех, кто получает водительское удостоверение в возрасте 18 лет, он продлится два года. Для тех, кто получает водительское удостоверение в возрасте 17 лет, испытательный срок продлится три года, но не дольше, чем до достижения 20 лет.

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В течение этого времени водитель будет иметь ограничения в содержании алкоголя в крови до 0,0 промилле.

Максимально разрешенная скорость также будет отличаться:

50 км/ч в населенных пунктах (даже если знаки позволяют более быстрое движение);

80 км/ч за их пределами;

100 км/ч на автомагистралях и скоростных дорогах.

В течение испытательного срока водитель также должен будет пройти инструктаж по технике безопасности.

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Вместе с запланированными изменениями вернется и известный с многих лет зеленый листок. Благодаря такой маркировке автомобилей полиция сможет обеспечить выполнение положений поправки.

Проект должен быть представлен на рассмотрение парламентариев осенью. Некоторые положения поправки вступят в силу через три месяца после ее объявления, а некоторые – через год.