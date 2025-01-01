Блогер летів по столичному шосе на BMW зі швидкістю 390 км/год: відео

У водія-блогера в одній руці телефон, в іншій – кермо. А на спідометрі – 390 кілометрів на годину. Відео триває всього 20 секунд, але у глядача "зриває дах" від такого дурного вчинку й безпечності.

Як пише tvn24.pl, більшість коментарів не у захваті від побаченого і не на користь блогера. Він опублікував цей запис у вівторок, 24 червня. Глядачі різних ресурсів вважають таку поведінку безвідповідальною, а хвастощі – дурними.

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Запис швидко потрапив до Варшавського управління поліції. Правоохоронці відстежили за камерами відеоспостереження автомобіль блогера, встановили особу.

В середу поліція заарештувала двох чоловіків. Це – громадяни Польщі віком 38 та 33 років. Крім того, поліція вилучила автомобіль BMW та обладнання, яке використовувалося для запису та публікації записів інциденту.

"Чоловіків допитали. 33-річному чоловікові було висунуто звинувачення за статтею 174, пунктом 1 Кримінального кодексу, яка стосується спричинення безпосередньої небезпеки катастрофи на наземному транспорті. У нього також вилучили водійські права", – повідомила у четвер, 26 червня, комісар Малгожата Версоцька з Головного управління поліції Варшави.

Вона додала, що чоловік відмовився давати пояснення. Згідно з висновками поліції, він раніше не був судимий за жодні злочини.

Другого затриманого, 38-річного чоловіка, було допитано як свідка. Обох чоловіків відпустили після завершення поліцією своїх заходів.

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Матеріали у цій справі будуть передані до Охотинської районної прокуратури столиці. Поліція не виключає, що в рамках провадження слідчі можуть призначити експерта, завданням якого буде встановити, чи міг чоловік керувати своїм BMW зі швидкістю 400 кілометрів на годину.

Варто зазначити, що дорожнім злочином це вважалося б лише тоді, коли б водій спричинив аварію чи керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Їхати з перевищенням швидкості навіть під 400 км/год є провиною, що тягне лише адміністративну відповідальність.