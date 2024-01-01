Який знак свідчить про вимірювання середньої швидкості на ділянці дороги

Метод зонального або секційного вимірювання середньої швидкості було введено у Польщі ще з 14 серпня 2019 року. Тоді в ПДР з’явились два нових знаки – D-51a "Початок зони вимірювання середньої швидкості" та D-51b "Кінець зони вимірювання середньої швидкості". Те, що відбувається між цими обома синіми прямокутниками, позначається терміном "Секційне вимірювання швидкості".

Польською мовою це звучить як Odcinkowy pomiar prędkości (SPM). Наразі ця методика найкраще дисциплінує водіїв і вважається найефективнішим інструментом боротьби з любителями мчати, знижуючи швидкість лише на певний час “під радаром”. Про це розповідає truckslog.pl.

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За статистикою Центру автоматичного моніторингу дорожнього руху (CANARD), торік лише за 6 місяців 42 камери зафіксували 132 235 порушень. Для порівняння: 442 класичні радари зробили 349 235 фото.

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Ось так виглядають знаки початку та завершення секційного вимірювання швидкості. Колаж: Авто24

Для прикладу наводиться 8-кілометрова ділянка автодороги A4 між Костомлотами та Контами Вроцлавськими. Там лише один комплекс камер OPP (odcinkowego pomiaru prędkości - секційне вимірювання швидкості), встановлених на початку та в кінці відрізка дороги, зареєстрував майже 10% усіх правопорушень (51 213) відносно інших класичних камер контролю швидкості, що використовуються в мережі CANARD.

Синій фон застерігає, а жовтий – карає

Водії спочатку ігнорували встановлені камери контролю швидкості цієї системи, то нині ці прилади у жовтому фарбуванні дисциплінують навіть краще інспектора у патрульній машині. До речі, жовтий колір камер є обов’язковим для системи вимірювання за цією методикою.

Технологія "Секційного вимірювання швидкості" за допомогою жовтих камер не дуже складна, хоча подальший аналіз потребує для обчислень багаторівневого алгоритму. Спочатку кожен транспортний засіб фіксується камерою у двох точках – на початку в кінці дії знаків D-51a та D-51b відповідно.

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Пристрій автоматично зчитує реєстраційні номери. Порівнявши точний час проходження першої камери з точним часом проходження другої камери, система виводить час подолання транспортним засобом даної ділянки та середню швидкість.

Якщо цей показник буде вищим за дозволений, то слід чекати "лист щастя", тобто штраф.

Система жовтих камер CANARD є відповіддю на проблему перевищення швидкості, що стала збудником трагічних аварій. Фото: CANARD

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Уникнути штрафу можна легально

Ефективність системи полягає в тому, що вона працює цілодобово та незалежно від погодних умов – якщо видимість обмежена, камери визначають місцеперебування автомобіля за допомогою інфрачервоного світла.

Якщо в зоні дії цих знаків стишити хід, то штрафу ще можна уникнути. Колаж: Авто24

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Спосіб уповільнення просто перед камерою з вимірювання швидкості на секційній ділянці не працює, а для уникнення штрафу слід їздити з дозволеною швидкістю всю ділянку між знаками.

Система вимірювання швидкості на ділянці виявилася у понад 12 разів ефективнішою за стандартні камери контролю швидкості. Фото: CANARD

Зазвичай дві, а на дуже довгих ділянках дороги й три камери фіксують номер машини, водія та час проходження цієї відстані. Середня швидкість визначається з точністю двох знаків після коми.

Тут варто зазначити, що в окремих випадках інформація про дозволену швидкість дублюється. Дорожники "вшивають" в знак D-51a символ про чинне обмеження швидкості. Зазвичай для цього використовують знак у нижньому лівому куті прямокутника.

+10 км/год до уваги не беруться

На ділянці секційного вимірювання швидкості камери фіксують лише ті автомобілі, що перевищили швидкість на понад 10 км/год – показник в +10 км/год віддається на похибку.

Інтегрований знак максимальної швидкості в синій фон D-51a допомагає згадати водію швидкісний режим на цій ділянці дороги. Фото: Tomasz Sewastianowicz

Штрафи у Польщі за перевищення швидкості:

до 10 км/год – 50 злотих;

на 11-15 км/год – 100 злотих;

на 16-20 км/год – 200 злотих;

на 21-25 км/год – 300 злотих;

на 26-30 км/год – 400 злотих;

на 31-40 км/год – 800 злотих (1600 злотих за повторне порушення протягом двох років, тобто рецидив);

на 41-50 км/год – 1000 злотих (рецидив – 2000 злотих);

на 51-60 км/год – 1500 злотих (рецидив – 3000 злотих);

на 61-70 км/год – 2000 злотих (рецидив – 4000 злотих);

на 70 км/год – 2500 злотих (рецидив – 5000 злотих).

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І це ще тільки початок

Центр автоматичного моніторингу дорожнього руху CANARD взявся за розширення проєкту. В нинішньому році на додаток до вже наявних обладнають ще 43 ділянки секційного вимірювання швидкості, що контролюватимуть майже 400 км швидкісних доріг і автомагістралей.

Після завершення цього етапу розширення CANARD проводитиме вимірювання швидкості за допомогою 114 таких пристроїв. Перші нові системи OPP будуть встановлені в середині цього року.