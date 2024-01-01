Какой знак свидетельствует об измерении средней скорости на участке дороги

Метод зонального или секционного измерения средней скорости был введен в Польше еще с 14 августа 2019 года. Тогда в ПДД появились два новых знака – D-51a “Начало зоны измерения средней скорости” и D-51b “Конец зоны измерения средней скорости”. То, что происходит между этими двумя синими прямоугольниками, обозначается термином “Секционное измерения скорости”.

На польском языке это звучит как Odcinkowy pomiar prędkości (SPM). Сейчас эта методика лучше дисциплинирует водителей и считается самым эффективным инструментом борьбы с любителями мчаться, снижая скорость только на определенное время “под радаром”. Об этом рассказывает truckslog.pl.

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По статистике Центра автоматического мониторинга дорожного движения (CANARD), в прошлом году только за 6 месяцев 42 камеры зафиксировали 132 235 нарушений. Для сравнения: 442 классические радары сделали 349 235 фото.

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Вот так выглядят знаки начала и завершения секционного измерения скорости. Коллаж: Авто24

Для примера приводится 8-километровый участок автодороги A4 между Костомлотами и Контами Вроцлавскими. Там только один комплекс камер OPP (odcinkowego pomiaru prędkości – секционное измерения скорости), установленных в начале и в конце отрезка дороги, зарегистрировал почти 10% всех правонарушений (51 213) относительно других классических камер контроля скорости, используемых в сети CANARD.

Синий фон предостерегает, а желтый – наказывает

Водители сначала игнорировали установленные камеры контроля скорости этой системы, то сейчас эти приборы в желтой окраске дисциплинируют даже лучше инспектора в патрульной машине. Кстати, желтый цвет камер является обязательным для системы измерения по этой методике.

Технология "Секционного измерения скорости" с помощью желтых камер не очень сложная, хотя дальнейший анализ требует для вычислений многоуровневого алгоритма. Сначала каждое транспортное средство фиксируется камерой в двух точках – в начале в конце действия знаков D-51a и D-51b соответственно.

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Устройство автоматически считывает регистрационные номера. Сравнив точное время прохождения первой камеры с точным временем прохождения второй камеры, система выводит время преодоления транспортным средством данного участка и среднюю скорость.

Если этот показатель будет выше разрешенного, то следует ждать "письмо счастья", то есть штраф.

Система желтых камер CANARD является ответом на проблему превышения скорости, что стала возбудителем трагических аварий. Фото: CANARD

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Избежать штрафа можно легально

Эффективность системы заключается в том, что она работает круглосуточно и независимо от погодных условий – если видимость ограничена, камеры определяют местонахождение автомобиля с помощью инфракрасного света.

Если в зоне действия этих знаков замедлить ход, то штрафа еще можно избежать. Коллаж: Авто24

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Способ замедления прямо перед камерой по измерению скорости на секционном участке не работает, а во избежание штрафа следует ездить с разрешенной скоростью весь участок между знаками.

Система измерения скорости на участке оказалась более чем в 12 раз эффективнее стандартных камер контроля скорости. Фото: CANARD

Обычно две, а на очень длинных участках дороги и три камеры фиксируют номер машины, водителя и время прохождения этого расстояния. Средняя скорость определяется с точностью двух знаков после запятой.

Здесь стоит отметить, что в отдельных случаях информация о разрешенной скорости дублируется. Дорожники "вшивают" в знак D-51a символ о действующем ограничении скорости. Обычно для этого используют знак в нижнем левом углу прямоугольника.

+10 км/ч во внимание не принимаются

На участке секционного измерения скорости камеры фиксируют только автомобили, превысившие скорость более чем на 10 км/ч – показатель в +10 км/ч отдается на погрешность.

Интегрированный знак максимальной скорости в синий фон D-51a помогает вспомнить водителю скоростной режим на этом участке дороги. Фото: Tomasz Sewastianowicz

Штрафы в Польше за превышение скорости:

до 10 км/ч – 50 злотых;

на 11-15 км/ч – 100 злотых;

на 16-20 км/ч – 200 злотых;

на 21-25 км/ч – 300 злотых;

на 26-30 км/ч – 400 злотых;

на 31-40 км/ч – 800 злотых (1600 злотых за повторное нарушение в течение двух лет, то есть рецидив);

на 41-50 км/ч – 1000 злотых (рецидив – 2000 злотых);

на 51-60 км/ч – 1500 злотых (рецидив – 3000 злотых);

на 61-70 км/ч – 2000 злотых (рецидив – 4000 злотых);

на 70 км/ч – 2500 злотых (рецидив – 5000 злотых).

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И это еще только начало

Центр автоматического мониторинга дорожного движения CANARD взялся за расширение проекта. В нынешнем году в дополнение к уже имеющимся оборудуют еще 43 участка секционного измерения скорости, которые будут контролировать почти 400 км скоростных дорог и автомагистралей.

После завершения этого этапа расширения CANARD будет проводить измерения скорости с помощью 114 таких устройств. Первые новые системы OPP будут установлены в середине этого года.