Світовий банк закликав уряди значно знизити обмеження швидкості, оскільки зараз ми їздимо дорогами надто швидко і це є основною причиною аварій, у тому числі зі смертельними наслідками або з серйозними травмами.

Такі вимоги увійшли до звіту експертів цієї фінансової установи. Зокрема, рекомендовано дозволити швидкість на трасах до 100 км/год. Якщо таке обмеження буде введено, то потреба в надпотужних двигунах відпаде автоматично.

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На думку аналітиків Світового банку, це зменшить кількість смертельних ДТП і захистить учасників дорожнього руху. "Якщо ми серйозно налаштовані на підвищення безпеки, необхідно посилити правила в усіх можливих умовах руху", — йдеться в документі.

Пропозиції щодо нових, більш безпечних обмежень такі:

30 км/год – на дорогах, якими користуються незахищені учасники дорожнього руху, наприклад, пішоходи та велосипедисти;

50 км/год – на вулицях міста з колізійними перехрестями та ризиком бічних зіткнень;

70 км/год – на незабудованих ділянках, де немає розведення напрямків і часто трапляються лобові зіткнення;

100 км/год – на швидкісних дорогах, таких як автостради, траси.

На думку авторів доповіді, такі обмеження швидкості значно підвищать шанси на виживання жертв ДТП. Нині вони складають приблизно половину з 1,19 мільйона людей, які гинуть на дорогах у всьому світі щороку. Ще 20-50 мільйонів важко поранені. Як наголошують експерти, перевищення швидкості транспортного засобу є одним із основних факторів ризику та вважається основною причиною смертельних аварій та серйозних травм.

У звіті наводяться численні дослідження, що підтверджують ці тези. Вони вказують, серед іншого: що при швидкості зіткнення 30 км/год ризик загибелі пішохода становить приблизно 13%. На 50 км/год вона зростає до 40 відсотків, а на 73 км/год перевищує аж 70 відсотків.

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Аналіз, поданий в документі, також стосується сприйняття водіями, яке погіршується зі збільшенням швидкості. Тоді дуже важко помітити перешкоду на дорозі чи іншого користувача. На вищих швидкостях гальмівний шлях також збільшується. За підрахунками авторів, збільшення швидкості вдвічі збільшує відстань, необхідну для безпечної зупинки автомобіля. Це означає, що у водія набагато менше часу на реакцію, а можлива аварія призводить до більш серйозних наслідків.

Лише в Європейському Союзі у 2021 році на дорогах загинули понад 20 тисяч людей. У світі це число майже в 60 разів більше. Завдання авторів проєкту полягає в тому, щоб переконати уряди, що відносно проста дія щодо зниження обмежень швидкості принесе відчутні результати у вигляді меншої кількості трагедій. А також пов’язані з ними величезні витрати – медична допомога постраждалим, матеріальні збитки та порушення дорожнього руху.

Автори підкреслюють, що позитивні наслідки обмеження швидкості виходять далеко за межі питань безпеки. У звіті також перераховуються переваги для громадського здоров’я, клімату, економіки та навіть соціальних відносин.

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Повільніший рух означає менші викиди вихлопних газів, нижчий рівень шуму та кращу якість повітря в містах. Це означає менше випадків астми, раку та серцево-судинних захворювань. Це також стимул частіше їздити на велосипеді чи ходити пішки. Своєю чергою, менша витрата пального означає товщі гаманці водіїв і менші рахунки для транспортних компаній.

Більшість експертів вважають висновки Світового банку правильними, але ті пропозиції мають мало шансів на швидку реалізацію. Та й уряди більшості країн поки не підуть на такі радикальні заходи.