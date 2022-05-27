Німецькі безлімітні автобани є візитною карткою країни. Але це не усім подобається і вкотре лунають заклики встановити ліміти швидкості для доріг, які уособлюють втілення свободи для водіїв з усього світу.

Ініціатори введення ліміту швидкості вважають, що він допоможе зменшити споживання палива після введення ембарго на нафту з РФ. Втім, у багатьох це викликає сумніви.

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З ініціативою запровадження обмежень виступило керівництво Євросоюзу. У Брюсселі вважать за потрібне встановити на автобанах ліміт швидкості 130 км/год. Таким чином, розраховують знизити споживання палива в Німеччині.

Справа в тому, що Євросоюз уже почав готуватися до введення ембарго на російську нафту – її імпорт таки планують припинити до кінця року. Зменшення споживання бензину та дизеля допоможе легше подолати складний період.

Спочатку обмеження швидкості може бути тимчасовим. Результати такого кроку проаналізують і потім ухвалять остаточне рішення щодо швидкісного режиму на автобанах. Також не виключено, що дозволену швидкість на автомагістралях можуть зменшити і в інших країнах ЄС.

Втім, у німецьких автоклубах ставлять під сумнів ефективність такого рішення. За статистикою, 80% водіїв у Німеччині і так їздять автобанами зі швидкістю менше 130 км/год і лише 2% – перевищують 160 км/год.

З урахуванням цих цифр виходить, що за рік можна заощадити 2 млн. тонн палива, тобто його споживання знизиться лише на 0,26%.

Слід зазначити, що пропозиції обмежити швидкість на автобанах вже давно звучать. Раніше це пропонували зробити з метою підвищення безпеки дорожнього руху та зниження шкідливих викидів в атмосферу. Так, клуби власників електрокарів VCD та ACE Europa пропонують знизити ліміти на німецьких автобанах (а також на трасах у Франції та Люксембурзі) до 100 км/год.