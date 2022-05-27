Немецкие безлимитные автобаны являются визитной карточкой страны. Но это не всем нравится и в очередной раз звучат призывы установить лимиты скорости для дорог, которые олицетворяют воплощение свободы для водителей со всего мира.

Инициаторы ввода лимита скорости считают, что он поможет снизить потребление топлива после введения эмбарго на нефть из РФ. Впрочем, у многих это вызывает сомнения.

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С инициативой относительно введения ограничений выступило руководство Евросоюза. В Брюсселе сочли нужным установить на автобанах лимит скорости 130 км/ч. Таким образом, рассчитывают снизить потребление топлива в Германии.

Дело в том, что Евросоюз уже начал готовиться к введению эмбарго на российскую нефть – ее импорт планируют прекратить до конца года. Уменьшение потребления бензина и дизеля поможет легче преодолеть сложный период.

Первоначально ограничение скорости может быть временным. Результаты такого шага проанализируют и затем примут окончательное решение о скоростном режиме на автобанах. Также не исключено, что разрешенную скорость на автомагистралях могут снизить и в других странах ЕС.

Впрочем, в немецких автоклубах ставят под вопрос эффективность такого решения. По статистике, 80% водителей в Германии и так ездят на автобанах со скоростью менее 130 км/ч и только 2% – превышают 160 км/ч.

С учетом этих цифр выходит, что за год можно сэкономить 2 миллиона тонн топлива, то есть его потребление снизится всего на 0,26%.

Следует отметить, что предложения ограничить скорость на автобанах уже давно звучат. Ранее это предлагали сделать для повышения безопасности дорожного движения и снижения вредных выбросов в атмосферу. Так, клубы владельцев электрокаров VCD и ACE Europa предлагают снизить лимиты на немецких автобанах (а также на трассах во Франции и Люксембурге) до 100 км/ч.