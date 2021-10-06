Європейський парламент вимагає більш рішучих заходів у сфері безпеки дорожнього руху. Депутати закликали до обмеження швидкості в житлових районах міст до 30 км/год.

У резолюції щодо безпеки дорожнього руху ЄС, прийнятій 615 голосами, зазначається, що щорічно на дорогах ЄС гине близько 22 700 людей, а близько 120 000 – отримують серйозні ушкодження.

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За останніми даними, найбезпечнішими дороги залишаються у Швеції (18 смертей на мільйон жителів). Середній показник у ЄС становив 42 смерті на мільйон мешканців. Румунія повідомила про найвищий рівень смертності у 2020 році (85/мільйон). В Україні у 2020 році цей показник становив 80/мільйон.

Проте резолюції Європарламенту покищо не мають жодного відношення до України. Нагадаємо, що Президентка Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Україні знадобиться ще як мінімум 20 років для вступу до Євросоюзу.