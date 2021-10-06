Европейский парламент требует более решительных мер в сфере безопасности дорожного движения. Депутаты призвали к ограничению скорости в жилых районах городов до 30 км/ч.

В резолюции по безопасности дорожного движения ЕС, принятой 615 голосами, отмечается, что ежегодно на дорогах ЕС погибает около 22 700 человек, а около 120 000 – получают серьезные повреждения.

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По последним данным, самыми безопасными дороги остаются в Швеции (18 смертей на миллион жителей). Средний показатель в ЕС составил 42 смерти на миллион жителей. Румыния сообщила о самом высоком уровне смертности в 2020 году (85/миллион). В Украине в 2020 году этот показатель составлял 80/миллион.

Однако резолюции Европарламента пока не имеют никакого отношения к Украине. Напомним, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украине понадобится еще как минимум 20 лет для вступления в Евросоюз.