Всемирный банк призвал правительства значительно снизить ограничения скорости, поскольку сейчас мы ездим по дорогам слишком быстро и это является основной причиной аварий, в том числе со смертельным исходом или с серьезными травмами.

Такие требования вошли в отчет экспертов этого финансового учреждения. В частности, рекомендовано разрешить скорость на трассах до 100 км/ч. Если такое ограничение будет введено, то потребность в сверхмощных двигателях отпадет автоматически.

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По мнению аналитиков Всемирного банка, это уменьшит количество смертельных ДТП и защитит участников дорожного движения. "Если мы серьезно настроены на повышение безопасности, необходимо ужесточить правила во всех возможных условиях движения", - говорится в документе.

Предложения по новым, более безопасным ограничениям следующие:

30 км/ч – на дорогах, которыми пользуются незащищенные участники дорожного движения, например, пешеходы и велосипедисты;

50 км/ч – на улицах города с коллизионными перекрестками и риском боковых столкновений;

70 км/ч – на незастроенных участках, где нет разведения направлений и часто случаются лобовые столкновения;

100 км/ч – на скоростных дорогах, таких как автострады, трассы.

По мнению авторов доклада, такие ограничения скорости значительно повысят шансы на выживание жертв ДТП. Сейчас они составляют примерно половину из 1,19 миллиона людей, которые погибают на дорогах во всем мире ежегодно. Еще 20-50 миллионов тяжело ранены. Как отмечают эксперты, превышение скорости транспортного средства является одним из основных факторов риска и считается основной причиной смертельных аварий и серьезных травм.

В отчете приводятся многочисленные исследования, подтверждающие эти тезисы. Они указывают, среди прочего: что при скорости столкновения 30 км/ч риск гибели пешехода составляет примерно 13%. На 50 км/ч он возрастает до 40 процентов, а на 73 км/ч превышает аж 70 процентов.

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Анализ, представленный в документе, также касается восприятия водителями, которое ухудшается с увеличением скорости. Тогда очень трудно заметить препятствие на дороге или другого пользователя. На более высоких скоростях тормозной путь также увеличивается. По подсчетам авторов, увеличение скорости вдвое увеличивает расстояние, необходимое для безопасной остановки автомобиля. Это означает, что у водителя гораздо меньше времени на реакцию, а возможная авария приводит к более серьезным последствиям.

Только в Европейском Союзе в 2021 году на дорогах погибли более 20 тысяч человек. В мире это число почти в 60 раз больше. Задача авторов проекта заключается в том, чтобы убедить правительства, что относительно простое действие по снижению ограничений скорости принесет ощутимые результаты в виде меньшего количества трагедий. А также связанные с ними огромные расходы – медицинская помощь пострадавшим, материальный ущерб и нарушение дорожного движения.

Авторы подчеркивают, что положительные последствия ограничения скорости выходят далеко за пределы вопросов безопасности. В отчете также перечисляются преимущества для общественного здоровья, климата, экономики и даже социальных отношений.

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Медленное движение означает меньшие выбросы выхлопных газов, более низкий уровень шума и лучшее качество воздуха в городах. Это означает меньше случаев астмы, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Это также стимул чаще ездить на велосипеде или ходить пешком. В свою очередь, меньший расход топлива означает толще кошельки водителей и меньшие счета для транспортных компаний.

Большинство экспертов считают выводы Всемирного банка правильными, но те предложения имеют мало шансов на быструю реализацию. Да и правительства большинства стран пока не пойдут на такие радикальные меры.