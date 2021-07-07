Рада національної безпеки і оборони (РНБО) на три роки продовжила санкції, запроваджені у травні 2018 р., щодо російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" і низки дочірніх структур російського монополіста "Газпрому".

Про це свідчить інформація в додатках до рішення РНБО від 18 червня 2021 р.

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Зокрема, щодо НК "Роснафта" і компанії "Роснафта Трейд Лімітед" (Кіпр, м. Лейкосія) обмежувальні заходи залишаються незмінними: блокування активів, обмеження торгових операцій і запобігання виведення їх капіталів за межі України. Відзначимо, що в первісній версії документа від 2018 року стосовно "Роснафти" не було пункту про обмеження торгових операцій.

Під аналогічні заборони потрапили компанії "Газпром Міжрегіонгаз", "Газпром Нафта", "Газпром Геологорозвідка", "Газпром газонафтопродукт холдинг", "Газпром газнагляд" та інші дочірні структури концерну.

При цьому для компанії "Лукойл" нові санкції не передбачають заборони на ведення торговельної діяльності й блокування активів, але з'явилася заборона на участь у приватизації, тоді як діють, як і раніше, обмеження щодо запобігання виведенню капіталу.

Тим часом, під персональні санкції рішенням РНБО потрапив офіційний представник президента нафтової компанії "Лукойл" в Україні Чмихалов Сергій Вікторович (громадянин РФ).

У пакеті санкцій проти нього – блокування активів, обмеження торгових операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведення капіталів, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Крім того, проти Чмихалова застосовується заборона на участь у приватизації та оренді державного майна, повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, заборона на видачу дозволів і ліцензій Національного банку України та ін.

Нагадаємо, в Україні "Роснафта" володіє тільки "Лисичанською інвестиційною нафтовою компанією" (ЛІНИК), інші активи, зокрема мережу АЗС, було продано швейцарській Glusco Energy SA.

"Лукойл" продав свої українські АЗС австрійській компанії AMIC Energy в 2015 році.