Это уменьшает шансы на усиление конкуренции и снижение цен для конечных потребителей. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на три года продлил санкции, введенные в мае 2018 г., в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и ряда дочерних структур российского монополиста "Газпрома".

Об этом свидетельствует информация в приложениях к решению СНБО от 18 июня 2021 г.

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В частности, в отношении НК "Роснефть" и компании "Роснефть Трейд Лимитед" (Кипр, г. Лейкосия) ограничительные меры остаются неизменными: блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода их капиталов за пределы Украины. Отметим, что в первоначальной версии документа от 2018 года в отношении "Роснефти" не было пункта об ограничении торговых операций.

Под аналогичные запреты попали компании "Газпром Межрегионгаз", "Газпром Нефть", "Газпром Геологоразведка", "Газпром газонафтопродукт холдинг", "Газпром газнадзор" и другие дочерние структуры концерна.

При этом для компании "Лукойл" новые санкции не предусматривают запрета на ведение торговой деятельности и блокирование активов, но появился запрет на участие в приватизации, тогда как действуют, как и раньше, ограничения по предотвращению вывода капитала.

Между тем, под персональные санкции решением СНБО попал официальный представитель президента нефтяной компании "Лукойл" в Украине Чмыхалов Сергей Викторович (гражданин РФ).

В пакете санкций против него – блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.

Кроме того, против Чмыхалова применяется запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины и др.

Напомним, в Украине "Роснефть" владеет только "Лисичанской инвестиционной нефтяной компанией" (ЛИНИК), другие активы, в частности сеть АЗС, были проданы швейцарской Glusco Energy SA.

"Лукойл" продал свои украинские АЗС австрийской компании AMIC Energy в 2015 году.