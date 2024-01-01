Чому посвідчення водія не відображається в Дії

Інформація про постійні посвідчення водія, що видані до 2013 року, відсутня в сучасних електронних реєстрах. А тому такі водійські документи не відображаються у Кабінеті водія та в Дії. Для того, щоб посвідчення водія з’явилося онлайн, необхідно здійснити один візит до сервісного центру МВС та обміняти посвідчення на тимчасове.

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Як обміняти посвідчення водія

Під час звернення до сервісного центру МВС необхідно здійснити обмін свого ламінованого посвідчення водія. Перед цим необхідно здійснити попередню реєстрацію онлайн через Е-запис на 21 день вперед. Або ж зареєструватись можливо через термінал, що розташований у сервісному центрі МВС та в цей день отримати послугу. З собою взяти пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

Нове посвідчення водія видається у день звернення. Орієнтовна вартість – 608 грн, не враховуючи банківську комісію. Після отримання нового водійського, документ відображатиметься онлайн у Кабінеті водія та у додатку Дія.

Наразі сервісні центри МВС видають лише тимчасові посвідчення водія європейського зразка терміном на 30 років. Це пластиковий бланк, який має кілька ступенів захисту. Посвідчення водія, видані до 2013 року – постійні. Вони не мають кінцевого строку дії.