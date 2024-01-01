Почему водительское удостоверение не отображается в Дії

Информация о постоянных водительских удостоверениях, выданных до 2013 года, отсутствует в современных электронных реестрах. Поэтому такие водительские документы не отображаются в Кабинете водителя и в Дії. Для того, чтобы водительское удостоверение появилось онлайн, необходимо осуществить один визит в сервисный центр МВД и обменять удостоверение на временное.

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Как обменять водительское удостоверение

При обращении в сервисный центр МВД необходимо осуществить обмен своего ламинированного водительского удостоверения. Перед этим необходимо осуществить предварительную регистрацию онлайн через Е-запись на 21 день вперед. Или же зарегистрироваться возможно через терминал, расположенный в сервисном центре МВД и в этот день получить услугу. С собой взять пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение, подлежащее обмену;

медицинская справка (на время действия военного положения не обязательна).

Новое водительское удостоверение выдается в день обращения. Ориентировочная стоимость – 608 грн, не учитывая банковскую комиссию. После получения нового водительского, документ будет отображаться онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дія.

Сейчас сервисные центры МВД выдают только временные водительские удостоверения европейского образца сроком на 30 лет. Это пластиковый бланк, который имеет несколько степеней защиты. Водительские удостоверения, выданные до 2013 года – постоянные. Они не имеют конечного срока действия.