Водительское удостоверение с отметкой "78": что это значит

С 22 сентября 2021 года № 1007, код “78” ставится в двенадцатой графе водительского документа. Он означает, что водитель имеет право управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, сообщают в главном сервисном центре МВД.

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Если этот код в графе отсутствует можно управлять транспортным средством с любой коробкой передач. Это не касается тех водителей, которым водительские удостоверения выдавались до введения украинским правительством такой нормы.

Особенности практической подготовки

Во время освоения навыков управления в автошколе кандидат в водители выбирает транспортное средство с автоматической или механической коробкой передач. Практическое обучение на авто с механической коробкой передач составляет 40 часов и 38 – на “автомате”.

Представим ситуацию: кандидат в водители прошел обучение на автомобиле с автоматической коробкой передач. Однако решил сдавать финальный практический экзамен в сервисном центре МВД на авто с механической коробкой передач. В такой ситуации необходимо повторно пройти практическое обучение в автошколе на транспортном средстве с механической коробкой передач.

Если человек уже имеет водительское удостоверение с отметкой “78”, но желает научиться управлять авто с механической коробкой передач, необходимо обратиться в учебное заведение. В автошколе нужно пройти практическую переподготовку и сдать практический экзамен “на механике” в сервисном центре МВД. В таком случае водительское удостоверение будет выдано без кода “78”, что позволит управлять транспортными средствами как с механической, так и с автоматической коробками передач.

Как получить “права”

Чтобы получить водительское удостоверение, необходимо освоить правила дорожного движения в соответствии с Типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей. Это возможно сделать как самостоятельно, так и в аккредитованной автошколе.

Далее сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. После этого пройти практическую подготовку в автошколе, сдать внутренний практический экзамен. Далее – в сервисном центре МВД. Подробная информация о получении водительского удостоверения впервые размещена по посланию.