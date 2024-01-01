Какие самые дешевые автомобили с "автоматом" продают в Украине

Автомобили с автоматической коробкой передач (АКП) становятся все более популярными среди украинских водителей благодаря удобству в управлении, особенно когда маршруты пролегают через участки с плотным трафиком. Естественно, что продажи авто с “автоматом” ежегодно занимают все большую долю - в новых авто они достигают более 80%, сообщают в Институте исследований авторынка.

Однако этого не скажешь о рынке подержанных легковушках, особенно бюджетных. Ведь раньше эта трансмиссия была дорогой и ненадежной, а в Европе, откуда много привозят подержанных авто, она до сих пор не самая распространенная.

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Самые доступные предложения легковушек с АКП. График ИДА

Лидеры рейтинга по цене

Daewoo Matiz - самый экономный вариант со средней ценой $2 999 и средним возрастом 16,2 года. Эта модель подходит для городского использования, особенно для начинающих или водителей, которые ищут максимально бюджетный транспорт, не обременяющий дорогим обслуживанием.

Smart Fortwo - компактный автомобиль для города со средней ценой $3 300. Его небольшой размер делает его идеальным для парковки в ограниченном пространстве. В то же время этот же параметр может отпугивать отдельных покупателей - хоть места для двоих в "Смарте" вполне достаточно, в целом машина ощущается крайне маленькой.

Mercedes-Benz A-Class - привлекательный выбор за $4 600 для тех, кто ищет доступный и практичный автомобиль от производителя премиум-класса.

Ценовые сегменты и особенности

Средняя цена: В этом списке большинство автомобилей имеют среднюю цену до $9 300.

В этом списке большинство автомобилей имеют среднюю цену до $9 300. Средний возраст: Самый молодой автомобиль в списке - Nissan Leaf (8,4 года), который еще и электромобиль, что дает ему еще ряд преимуществ.

Самый молодой автомобиль в списке - Nissan Leaf (8,4 года), который еще и электромобиль, что дает ему еще ряд преимуществ. Популярные бренды: Больше всего в рейтинге представлены модели таких марок, как Ford, Hyundai, и Mercedes-Benz, что свидетельствует о доверии украинцев к этим производителям.

Интересные модели

Opel Astra ($5 400) - один из самых универсальных вариантов для семейного использования.

- один из самых универсальных вариантов для семейного использования. Honda Civic ($6 700) - спортивный и надежный автомобиль, если удастся выбрать сохраненный экземпляр.

- спортивный и надежный автомобиль, если удастся выбрать сохраненный экземпляр. Toyota Corolla ($7 328) - популярный в мире седан с репутацией долговечности.

- популярный в мире седан с репутацией долговечности. Mercedes-Benz E-Class ($6 999) - классический просторный бизнес-седан (или универсал) с любимыми украинскими покупателями "гидравлическими" АКП. "Роботы" на них встречаются крайне редко, в основном на спортивных версиях AMG.

- классический просторный бизнес-седан (или универсал) с любимыми украинскими покупателями "гидравлическими" АКП. "Роботы" на них встречаются крайне редко, в основном на спортивных версиях AMG. BMW 7 Series ($8 700) - роскошный седан для тех, кто ищет премиальность по доступной цене. По крайней мере, когда речь идет о цене покупки - с обслуживанием все может быть по другому.

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Электромобили

Благодаря особенностям конструкции, то есть отсутствия коробки передач как таковой, в большинстве машин с электроприводом педали сцепления и рычага КПП нет. А еще они экономные, имеют тихий ход и хорошую динамику. Поэтому несколько слов стоит сказать об этом сегменте отдельно.

В частности, в списке присутствует электромобиль Nissan Leaf. Кроме того, что он попал в перечень всех самых доступных легковушек с АКП, он также самый доступный практичный электромобиль на рынке (средняя цена $8 350, начальная - от $5000). Также есть электрические версии Ford Focus, характеристики которого подобны только что упомянутому "японцу".

Методика исследований

Исследовав массив объявлений на основных интернет-площадках с помощью агрегатора Automoto.ua, аналитики института исследований авторынка определили самые доступные модели с автоматическими коробками передач, представленные на нашем вторичном рынке. При этом во внимание принимались только те варианты, объявлений с которыми в течение 2024 года было создано не менее 3 тысяч.