Стали известны подержанные автомобили с автоматическими коробками передач, которые лучше не покупать. Проблемные трансмиссии, лучше обходить при выборе транспортного средства.

На нашем вторичном рынке с каждым годом появляется все больше двухпедальных машин. Причем одни и те же гидротрансформаторные коробки часто установлены в моделях разных автопроизводителей.

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Прежде всего рекомендуется отказаться от покупки подержанных бюджетных автомобилей, оборудованных четырехступенчатой коробкой передач DP0 (у некоторых производителей имела маркировку AL4). Эта автоматическая трансмиссия встречается в недорогих моделях Renault, Citroen и Peugeot. Ресурс этого классического автомата составляет всего 250 000 километров.

Другой проблемной коробкой является GM 6Т30/40, которая присутствует в Chevrolet Cruze, Aveo и Cobalt, а также в нескольких машинах Opel. Несмотря на хороший ресурс, данная трансмиссия подвержена частым поломкам.