Стали відомі старі автомобілі з автоматичними коробками передач, які краще не купувати. Проблемні трансмісії, краще оминати при виборі транспортного засобу.

На нашому вторинному ринку з кожним роком з'являється дедалі більше двопедальних машин. Причому ті самі гідротрансформаторні коробки часто встановлені в моделях різних автовиробників.

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Насамперед рекомендується відмовитися від купівлі вживаних бюджетних автомобілів, обладнаних чотириступінчастою коробкою передач DP0 (у деяких виробників мала маркування AL4). Ця автоматична трансмісія зустрічається в недорогих моделях Renault, Citroen і Peugeot. Ресурс цього класичного автомата становить лише 250 000 кілометрів.

Іншою проблемною коробкою є GM 6Т30/40, яка присутня у Chevrolet Cruze, Aveo та Cobalt, а також у кількох машинах Opel. Незважаючи на хороший ресурс, дана трансмісія схильна до частих поломок.