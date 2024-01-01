Які найдешевші авто з "автоматом" продають в Україні

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Сучасні АКП не вимагають будь-яких маніпуляцій під час руху
Автомобілі з автоматичною коробкою передач (АКП) стають все більш популярними серед українських водіїв завдяки зручності в керуванні, особливо коли маршрути пролягають через ділянки з щільним трафіком. Природно, що продажі авто з «автоматом» щороку займають все більшу частку — в нових авто вони сягають понад 80%, повідомляють в Інституті досліджень авторинку.
Однак цього не скажеш про ринок вживаних авто, особливо бюджетних. Адже раніше ця трансмісія була дорогою та ненадійною, а в Європі, звідки багато привозять вживаних авто, вона й досі не найбільш поширена.
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Найдоступніші пропозиції легковиків з АКП. Графік ІДА
Лідери рейтингу за ціною
Daewoo Matiz — найекономніший варіант із середньою ціною $2 999 та середнім віком 16,2 року. Ця модель підходить для міського використання, особливо для початківців або водіїв, які шукають максимально бюджетний транспорт, який до всього ще й не обтяжуватиме бюджет дорогим обслуговуванням.
Smart Fortwo — компактний автомобіль для міста зі середньою ціною $3 300. Його невеликий розмір робить його ідеальним для паркування в обмеженому просторі. Водночас цей же параметр може відлякувати окремих покупців — хоч місця для двох у «Смарті» цілком достатньо, загалом машина відчувається вкрай маленькою.
Mercedes-Benz A-Class — привабливий вибір за $4 600 для тих, хто шукає доступний і практичний автомобіль від виробника преміумкласу.
Цінові сегменти та особливості
- Середня ціна: У цьому списку більшість автомобілів мають середню ціну до $9 300.
- Середній вік: Наймолодший автомобіль у списку — Nissan Leaf (8,4 року), який ще й електромобіль, що дає йому ще низку переваг.
- Популярні бренди: Найбільше у рейтингу представлено моделі таких марок, як Ford, Hyundai, та Mercedes-Benz, що свідчить про довіру українців до цих виробників.
Цікаві моделі
- Opel Astra ($5 400) — один із найбільш універсальних варіантів для сімейного використання.
- Honda Civic ($6 700) — спортивний та надійний автомобіль, якщо вдасться вибрати збережений екземпляр.
- Toyota Corolla ($7 328) — популярний у світі седан із репутацією довговічності.
- Mercedes-Benz E-Class ($6 999) — класичний просторий бізнес-седан (або універсал) з улюбленими українськими покупцями «гідравлічними» АКП. «Роботи» на них зустрічаються вкрай рідко, здебільшого на спортивних версіях AMG.
- BMW 7 Series ($8 700) — розкішний седан для тих, хто шукає преміальність за доступною ціною. Принаймні, коли йдеться про ціну покупки — з обслуговуванням все може бути по іншому.
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Електромобілі
Завдяки особливостям конструкції, тобто відсутності коробки передач як такої, у більшості машин з електроприводом педалі зчеплення та важеля КПП немає. А ще вони економні, мають тихий хід і хорошу динаміку. Тому кілька слів варто сказати про цей сегмент окремо.
Зокрема, у списку присутній електромобіль Nissan Leaf. Окрім того, що він потрапив до переліку усіх найдоступніших легковиків з АКП, він також найдоступніший практичний електромобіль на ринку (середня ціна $8 350, початкова — від $5000). Також є електричні версії Ford Focus, характеристики якого подібні до щойно згаданого «японця».
Методика досліджень
Дослідивши масив оголошень на основних інтернет-майданчиках за допомогою агрегатора Automoto.ua, аналітики інституту досліджень авторинку визначили найдоступніші моделі з автоматичними коробками передач, представлені на нашому вторинному ринку. При цьому до уваги бралися лише ті варіанти, оголошень з котрими впродовж 2024 року було створено не менше 3 тисяч.