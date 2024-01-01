Які найдешевші авто з "автоматом" продають в Україні

Автомобілі з автоматичною коробкою передач (АКП) стають все більш популярними серед українських водіїв завдяки зручності в керуванні, особливо коли маршрути пролягають через ділянки з щільним трафіком. Природно, що продажі авто з «автоматом» щороку займають все більшу частку — в нових авто вони сягають понад 80%, повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

Однак цього не скажеш про ринок вживаних авто, особливо бюджетних. Адже раніше ця трансмісія була дорогою та ненадійною, а в Європі, звідки багато привозять вживаних авто, вона й досі не найбільш поширена.

Також цікаво чому сучасні "автомати" мають 8-10 передач

Найдоступніші пропозиції легковиків з АКП. Графік ІДА

Лідери рейтингу за ціною

Daewoo Matiz — найекономніший варіант із середньою ціною $2 999 та середнім віком 16,2 року. Ця модель підходить для міського використання, особливо для початківців або водіїв, які шукають максимально бюджетний транспорт, який до всього ще й не обтяжуватиме бюджет дорогим обслуговуванням.

Smart Fortwo — компактний автомобіль для міста зі середньою ціною $3 300. Його невеликий розмір робить його ідеальним для паркування в обмеженому просторі. Водночас цей же параметр може відлякувати окремих покупців — хоч місця для двох у «Смарті» цілком достатньо, загалом машина відчувається вкрай маленькою.

Mercedes-Benz A-Class — привабливий вибір за $4 600 для тих, хто шукає доступний і практичний автомобіль від виробника преміумкласу.

Цінові сегменти та особливості

Середня ціна: У цьому списку більшість автомобілів мають середню ціну до $9 300.

У цьому списку більшість автомобілів мають середню ціну до $9 300. Середній вік: Наймолодший автомобіль у списку — Nissan Leaf (8,4 року), який ще й електромобіль, що дає йому ще низку переваг.

Наймолодший автомобіль у списку — Nissan Leaf (8,4 року), який ще й електромобіль, що дає йому ще низку переваг. Популярні бренди: Найбільше у рейтингу представлено моделі таких марок, як Ford, Hyundai, та Mercedes-Benz, що свідчить про довіру українців до цих виробників.

Цікаві моделі

Opel Astra ($5 400) — один із найбільш універсальних варіантів для сімейного використання.

— один із найбільш універсальних варіантів для сімейного використання. Honda Civic ($6 700) — спортивний та надійний автомобіль, якщо вдасться вибрати збережений екземпляр.

— спортивний та надійний автомобіль, якщо вдасться вибрати збережений екземпляр. Toyota Corolla ($7 328) — популярний у світі седан із репутацією довговічності.

— популярний у світі седан із репутацією довговічності. Mercedes-Benz E-Class ($6 999) — класичний просторий бізнес-седан (або універсал) з улюбленими українськими покупцями «гідравлічними» АКП. «Роботи» на них зустрічаються вкрай рідко, здебільшого на спортивних версіях AMG.

— класичний просторий бізнес-седан (або універсал) з улюбленими українськими покупцями «гідравлічними» АКП. «Роботи» на них зустрічаються вкрай рідко, здебільшого на спортивних версіях AMG. BMW 7 Series ($8 700) — розкішний седан для тих, хто шукає преміальність за доступною ціною. Принаймні, коли йдеться про ціну покупки — з обслуговуванням все може бути по іншому.

Також цікаво які авто мають найбільш проблемні "автомати"

Електромобілі

Завдяки особливостям конструкції, тобто відсутності коробки передач як такої, у більшості машин з електроприводом педалі зчеплення та важеля КПП немає. А ще вони економні, мають тихий хід і хорошу динаміку. Тому кілька слів варто сказати про цей сегмент окремо.

Зокрема, у списку присутній електромобіль Nissan Leaf. Окрім того, що він потрапив до переліку усіх найдоступніших легковиків з АКП, він також найдоступніший практичний електромобіль на ринку (середня ціна $8 350, початкова — від $5000). Також є електричні версії Ford Focus, характеристики якого подібні до щойно згаданого «японця».

Методика досліджень

Дослідивши масив оголошень на основних інтернет-майданчиках за допомогою агрегатора Automoto.ua, аналітики інституту досліджень авторинку визначили найдоступніші моделі з автоматичними коробками передач, представлені на нашому вторинному ринку. При цьому до уваги бралися лише ті варіанти, оголошень з котрими впродовж 2024 року було створено не менше 3 тисяч.