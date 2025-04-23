Посвідчення водія з відміткою "78": що це означає

З 22 вересня 2021 року № 1007, код «78» ставиться у дванадцятій графі водійського документа. Він означає, що водій має право керувати автомобілем тільки з автоматичною коробкою передач, повідомляють у головному сервісному центрі МВС.

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Якщо цей код в графі відсутній можна керувати транспортним засобом з будь-якою коробкою передач. Це не стосується тих водіїв, яким посвідчення водія видавались до введення українським урядом такої норми.

Особливості практичної підготовки

Під час освоєння навичок керування в автошколі кандидат у водії обирає транспортний засіб з автоматичною або механічною коробкою передач. Практичне навчання на авто з механічною коробкою передач становить 40 годин та 38 – на “автоматі”.

Уявімо ситуацію: кандидат у водії пройшов навчання на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Однак вирішив складати фінальний практичний іспит в сервісному центрі МВС на авто з механічною коробкою передач. У такій ситуації необхідно повторно пройти практичне навчання в автошколі на транспортному засобі з механічною коробкою передач.

Якщо людина вже має посвідчення водія з відміткою “78”, але бажає навчитись керувати авто з механічною коробкою передач, необхідно звернутись до навчального закладу. В автошколі потрібно пройти практичну перепідготовку та скласти практичний іспит “на механіці” в сервісному центрі МВС. У такому випадку посвідчення водія буде видане без коду “78”, що дозволить керувати транспортними засобами як з механічною, так й з автоматичною коробками передач.

Як отримати “права”

Аби отримати посвідчення водія, необхідно освоїти правила дорожнього руху відповідно до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв. Це можливо зробити як самостійно, так і в акредитованій автошколі.

Далі скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Після цього пройти практичну підготовку в автошколі, скласти внутрішній практичний іспит. Далі – в сервісному центрі МВС. Детальніша інформація щодо отримання посвідчення водія вперше розміщена за посланням.