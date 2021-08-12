Суд встановив, що запис із відеореєстратора з простроченим сертифікатом відповідності не може бути доказом порушення.

Інспектори з паркування оштрафували водія за порушення правил паркування. Водій не погодився із діями інспекторів та оскаржив постанову у суді.

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У позові водій наголошував що відеозапис порушення здійснювався на відеореєстратор, у якого відсутній діючий сертифікат відповідності.

Під час розгляду справи суд витребував в Інспекції з паркування сертифікат відповідності на прилад, яким здійснювалася відеофіксація.

На вимогу суду Інспекція з паркування надала сертифікат відповідності на прилад. Сертифікат виданий органом оцінки відповідності ТзОВ "Орган з сертифікації "ПромСтандарт". Однак, детально вивчивши даний документ, суд дослідив, що дія даного Сертифікату відповідності на момент фіксації порушення закінчилась.

А саме, відеофіксація ймовірного порушення була здійснена 24 грудня, а дія Сертифікату відповідності закінчилася 12 грудня цього ж року. Тобто на момент здійснення відеофіксації Сертифікат відповідності на прилад не був чинним.

З урахуванням закінчення строку дії Сертифікату відповідності на відеореєстратор, суд визнав зроблені на такому приладі відеозаписи не допустимими доказами по справі. За наслідками розгляду справи суд скасував штраф за порушення правил паркування (Рішення від 05.08.5021 у справі №461/1185/20).