Сьогодні заплатити штраф за неправильну парковку виявляється дешевше, ніж легально платити за стоянку в центрі Києва.

Після збільшення тарифу за паркування в центрі столиці та активізації роботи інспекції з паркування їздити на роботу та залишати під офісом авто стало дорожче, ніж приїжджати на таксі. Але Авто24 знає деякі "лайфхаки".

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Розглянемо ситуацію, коли офісний працівник залишає своє авто в центрі Києва з 9 ранку до 18 вечора, тобто на 9 годин. Скільки він може заплатити та таку розкіш влітку 2021 року?

Платна парковка

Якщо залишити авто на платному паркомісці, позначеному знаком та синьою розміткою в центрі Києва, то при тарифі 35 грн на годину за робочий день доведеться заплатити 315 грн. Враховуючи, що в місяці 22 робочих дні, це обійдеться у 6930 гривень. Немало.

Не платити за парковку

На платній парковці можна залишити авто та не платити за нього. Якщо Інспектор з паркування помітить це та перевірить відсутність оплати, він накладе штраф у 20-кратному розмірі від вартості години паркування. Тобто у випадку з центральною частиною міста це рівно 700 грн. Двічі за день штрафувати не будуть, тож з таким чеком під "двірником" можна стояти весь день.

Місячний "абонемент" міг би обійтись у 15 400 грн. Якби не одне "але". Штраф, який накладено за допомогою фото- чи відеофіксації, можна оплатити з 50-відсотковою знижкою, якщо зробити це протягом 10 днів. Це легко, адже сплатити його можна за допомогою смартфона за 5 хвилин. Тобто штраф за день автоматично перетворюється на 350 грн, за місяць – 7 700 грн. Це вже співставно з платним паркуванням.

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Придбати абонемент

Якщо придбати абонемент на паркування, "прив'язати" його до номеру свого авто та виставити на видному місці, інспектор з паркування не буде штрафувати за несплату. Але стояти треба лише на синіх лініях розмітки. Вартість місячного абонементу, який забезпечить стоянку в усіх зонах паркування Києва становить 5 733 грн. Тобто 260 грн на день. Є трохи дешевший варіант, який дозволяє стояти в 1-2 зоні – за 5145 грн, а це 234 грн.

Під знаком "стоянка заборонена"

Якщо залишити автомобіль під знаком 3.34 "Стоянка та зупинка заборонена" чи 3.35. "Стоянка заборонена", то Інспектор з паркування випише штраф у 340 грн. Зі знижкою у 50% це буде 170 грн, або 3740 грн на місяць. Втім, якщо штраф випише поліцейський за вашої присутності, знижки не буде. Окрім того, під такими знаками можуть забирати евакуатори (якщо автомобіль заважає іншим учасникам руху), а за цю "послугу" треба заплатити вже близько 2000 грн.

Вартість парковки у Києві в 1 зоні паркування (35 грн за годину):

Вид стоянки За день За місяць Сплата паркомісця 315 6930 Несплата паркомісця* 350 7700 Місячний абонемент 234 5145 Стоянка "під знаком"* 170 3740

*З урахуванням знижки 50% при сплаті до 10 днів.

Висновок Авто24

Виходячи з нинішнього ціноутворення за паркування в центрі Києві, офісним працівникам на авто найбільш вигідно… порушувати правила дорожнього руху та стояти під знаками "Зупинка заборонена". Таке "ціноутворення" зовсім не сприяє наведенню порядку на вулицях Києва.