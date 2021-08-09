Сегодня заплатить штраф за неправильную парковку оказывается дешевле, чем легально платить за стоянку в центре Киева.

После увеличения тарифа за парковку в центре столицы и активизации работы инспекции по парковке ездить на работу и оставлять под офисом авто стало дороже, чем приезжать на такси. Только Авто24 знает некоторые "лайфхаки".

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Рассмотрим ситуацию, когда офисный работник оставляет свое авто в центре Киева с 9 утра до 18 вечера, то есть на 9 часов. Сколько он может заплатить и такую роскошь летом 2021 года?

Платная парковка

Если оставить авто на платном паркоместе, обозначенном знаком и синей разметкой в центре Киева, то при тарифе 35 грн в час за рабочий день придется заплатить 315 грн. Учитывая, что в месяце 22 рабочих дня, это обойдется в 6930 гривен. Немало.

Не платить за парковку

На платной парковке можно оставить авто и не платить за него. Если Инспектор по парковке заметит это и проверит на отсутствие оплаты, он наложит штраф в 20-кратном размере от стоимости часа парковки. То есть в случае с центральной частью города это ровно 700 грн. Дважды за день штрафовать не будут, поэтому с таким чеком под "дворником" можно стоять весь день.

Месячный "абонемент" мог бы обойтись в 15 400 грн. Если бы не одно "но". Штраф, который наложен с помощью фото- или видеофиксации, можно оплатить с 50-процентной скидкой, если сделать это в течение 10 дней. Это легко, ведь оплатить его можно с помощью смартфона за 5 минут. То есть штраф за день автоматически превращается в 350 грн, за месяц – 7 700 грн. Это уже сопоставимо с платной парковкой.

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Приобрести абонемент

Если купить абонемент на парковку, привязать его к номеру своего авто и выставить на видном месте, инспектор по парковке не будет штрафовать за неуплату. Но стоять надо лишь на синих линиях разметки. Стоимость месячного абонемента, который обеспечит стоянку во всех зонах парковки Киева составляет 5 733 грн. То есть 260 грн в день. Есть немного более дешевый вариант, который позволяет стоять в 1-2 зоне – за 5145 грн, а это 234 грн.

Под знаком "стоянка запрещена"

Если оставить автомобиль под знаком 3.34 "Стоянка и остановка запрещена" или 3.35. "Стоянка запрещена", то Инспектор по парковке выпишет штраф в 340 грн. Со скидкой в 50% это будет 170 грн, или 3740 грн в месяц. Впрочем, если штраф выпишет полицейский в вашем присутствии, скидки не будет. Кроме того, под такими знаками могут забирать эвакуаторы (если автомобиль мешает другим участникам движения), а за эту "услугу" нужно заплатить уже около 2000 грн.

Стоимость парковки в Киеве в 1 зоне парковки (35 грн за час):

Вид стоянки За день За месяц Оплата паркоместа 315 6930 Неуплата паркоместа* 350 7700 Месячный абонемент 234 5145 Стоянка "под знаком"* 170 3740

*С учетом скидки 50% при уплате до 10 дней.

Вывод Авто24

Исходя из нынешнего ценообразования за парковку в центре Киеве, офисным работникам на авто наиболее выгодно... нарушать правила дорожного движения и стоять под знаками "Остановка запрещена". Такое "ценообразование" вовсе не способствует наведению порядка на улицах Киева.